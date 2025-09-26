मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय कानून में टकराव! दिल्ली HC ने पूछा- कब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड?

दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामले में की सुनवाई के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को जिक्र किया गया. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि क्या अब समय नहीं आ गया है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम और भारतीय कानूनों में बच्चों की शादियों को लेकर बड़ा टकराव है.

दिल्ली हाई कोर्ट में मामले में जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि मुस्लिम कानून के मुताबिक अगर एक लड़की प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है तो शादी करना कानूनी है जबकि भारतीय आपराधिक कानून के तहत ऐसी शादी में पति अपराधी बन जाता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाया अहम सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या समाज को सिर्फ अपनी व्यक्तिगत परंपराओं का पालन करने के लिए अपराधी बनाना सही है.. क्या अब समय नहीं आ गया कि एक ऐसा कानून हो जो सभी के लिए समान हो और व्यक्तिगत या धार्मिक कानून राष्ट्रीय कानून से ऊपर न हों. कोर्ट ने कहा कि यह मामला संसदीय स्पष्टता का हकदार है और विधायकों को तय करना चाहिए कि क्या पूरी समुदाय को अपराधी बनाना है या सभी के लिए कानून की स्पष्टता के साथ शांति बनाए रखनी है.

दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि UCC के विरोधक धर्म की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की चेतावनी देते हैं, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता उस हद तक नहीं हो सकती जो अपराध का कारण बने. एक व्यावहारिक तरीका यह हो सकता है कि कम से कम बच्चों की शादियों पर रोक जैसे सुरक्षा उपाय हर समुदाय में लागू किए जाएं.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 24 साल व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की से शादी करने से जुड़ा था. लड़की का दावा था कि वह 20 साल की है, जबकि अभियोजन ने कहा कि उसकी उम्र 15-16 साल है. कोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 साल की उम्र तक लड़की की शादी वैध मानी जाती है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि चाहे शादी वैध हो या नहीं, आरोपी और लड़की का रिश्ता सहमति पर आधारित था और दोनों अपने धर्म के अनुसार वैध रूप से संबंध में थे. कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में सही तरीके से गिरफ्तारी और जानकारी न देने को भी दोषी माना. कोर्ट ने इस जटिल मामले में UCC की जरूरत पर दोबारा जोर दिया और कहा कि स्थायी समाधान केवल संसद/विधायिका से ही आ सकता है.