हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली में मानसून से पहले जलभराव को लेकर तैयारी तेज, MCD ने नालों की सफाई करवाई शुरू

Delhi News in Hindi: दिल्ली में जलभराव रोकने के लिए निगम की ओर से बड़ी तैयारी शुरू की गई है. इस बीच नालों की व्यापक सफाई शुरू कर दी गई. साथ ही तय समय से पहले काम पूरा करने का दावा किया गया.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 01 Mar 2026 06:33 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी में मानसून से पहले संभावित जलभराव की आशंका को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने नालों की व्यापक सफाई अभियान शुरू कर दिया है. दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने बताया कि सभी नालों की सफाई निर्धारित समय-सीमा से पहले पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बारिश के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. निगम प्रशासन ने इसे प्राथमिकता वाले कार्यों में शामिल किया है और तैयारियों की नियमित निगरानी की जा रही है.

छोटे नालों की सफाई पर विशेष फोकस

महापौर ने जानकारी दी कि दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 4 फुट से कम गहराई वाले कुल 12,892 नाले हैं, जिनकी कुल लंबाई 6,069.88 किलोमीटर है. जनवरी 2026 से अब तक इन नालों से 8,047 मैट्रिक टन गाद निकाली जा चुकी है. उन्होंने कहा कि इन छोटे नालों की नियमित सफाई की जाती है और गाद निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है, ताकि बरसात के समय पानी का प्रवाह बाधित न हो.

800 बड़े नालों से निकाली गई इतने मैट्रिक टन गाद

4 फुट से अधिक गहराई वाले कुल 800 बड़े नाले भी निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिनकी कुल लंबाई 530.82 किलोमीटर है. जनवरी 2026 से अब तक इन नालों से 16,966 मैट्रिक टन गाद हटाई जा चुकी है. महापौर ने स्पष्ट किया कि बड़े नालों की सफाई को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था इन्हीं पर अधिक निर्भर करती है.

बड़े नालों की सफाई के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू

महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने बताया कि बड़े नालों की व्यापक और मशीन आधारित सफाई के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है. निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही गाद निकालने का कार्य और तेज किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य समय से पहले पूरे किए जाएं और गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो.

संवेदनशील स्थानों पर पंपिंग की विशेष व्यवस्था

जलभराव वाले चिन्हित संवेदनशील स्थानों के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है. महापौर ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पंपों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि पानी का तत्काल निकास सुनिश्चित किया जा सके और आम जनजीवन प्रभावित न हो.

'ट्रिपल इंजन' समन्वय से स्वच्छ और सुंदर दिल्ली का लक्ष्य

महापौर ने कहा कि दिल्ली में 'ट्रिपल इंजन' की सरकार नागरिकों के हित में निरंतर कार्य कर रही है. दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित कर काम किया जा रहा है, ताकि राजधानी को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से हर संभव सहयोग मिल रहा है और संयुक्त प्रयासों से स्वच्छता के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल की जाएंगी.

नागरिकों से सहयोग की अपील

अंत में महापौर ने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे स्वच्छता बनाए रखने में निगम का सहयोग करें. नालों में कूड़ा-कचरा न डालें, ताकि जल निकासी व्यवस्था प्रभावी बनी रहे और बारिश के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

Published at : 01 Mar 2026 06:33 AM (IST)
Embed widget