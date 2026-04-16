हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम से जल्द मिलेगा छुटकारा, मुकरबा चौक अंडरपास का काम लगभग पूरा

Delhi News: दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम से जल्द मिलेगा छुटकारा, मुकरबा चौक अंडरपास का काम लगभग पूरा

Mukarba Chowk Underpass: मुकरबा चौक अंडरपास के लगभग पूरा होने से उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है. नया रास्ता खुलते ही जाम कम होगा, सफर छोटा होगा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 16 Apr 2026 11:29 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. बादली गांव, रोहिणी और जहांगीरपुरी से शालीमार बाग और आजादपुर जाने का सफर अब पहले से कहीं आसान होने वाला है. मुकरबा चौक पर बन रहे अंडरपास का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा. इससे रोजाना आने-जाने वाले हजारों लोगों को जाम से राहत मिलेगी.

मुकरबा चौक पर बनाए जा रहे 3 अंडरपास का निर्माण कार्य करीब 98 फीसदी पूरा हो चुका है. लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मौके का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बचा हुआ काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए. अधिकारियों का कहना है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो बहुत जल्द यहां से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी.

CM रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपियों को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने से किया इनकार

अब नहीं लगाना पड़ेगा लंबा चक्कर

अब तक बादली गांव, रोहिणी और जहांगीरपुरी के लोगों को शालीमार बाग या आजादपुर मंडी जाने के लिए मुकरबा चौक फ्लाईओवर से होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ता था. इसमें करीब एक से डेढ़ किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी. अंडरपास शुरू होने के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी और लोग सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे. इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी.

इस अंडरपास को आउटर रिंग रोड के नीचे जैक-पुशिंग तकनीक से बनाया गया है. इस तकनीक में पहले से तैयार आरसीसी बॉक्स स्ट्रक्चर को जमीन के नीचे धकेला जाता है. खास बात यह है कि निर्माण के दौरान ऊपर चलने वाले ट्रैफिक पर कोई खास असर नहीं पड़ा. यह तरीका तेज और मजबूत निर्माण के लिए जाना जाता है.

Delhi News: दिल्ली में जनगणना का पहला चरण शुरू, घर-घर डिजिटल सर्वे से जुटेगा अहम डेटा

रोजाना 16 हजार वाहनों को मिलेगा फायदा

अंडरपास के शुरू होते ही रोजाना करीब 16 हजार वाहन इस रास्ते से गुजर सकेंगे. इससे मुकरबा चौक फ्लाईओवर और आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा. लंबे समय से लगने वाले जाम में भी काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

इस परियोजना से सिर्फ समय ही नहीं, बल्कि ईंधन की भी बचत होगी. अनुमान है कि हर साल करीब 58 हजार लीटर ईंधन की बचत होगी. इसके साथ ही लगभग 135 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी. यानी यह परियोजना ट्रैफिक सुधार के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगी.

और पढ़ें
Published at : 16 Apr 2026 11:28 PM (IST)
Tags :
Delhi Traffic DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम से जल्द मिलेगा छुटकारा, मुकरबा चौक अंडरपास का काम लगभग पूरा
दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम से जल्द मिलेगा छुटकारा, मुकरबा चौक अंडरपास का काम लगभग पूरा
दिल्ली NCR
Delhi Temperature: दिल्ली में महसूस हुई मौसम की पहली गर्मी, पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार
दिल्ली में महसूस हुई मौसम की पहली गर्मी, पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली से रोहतक के बीच शुरू होगी इलेक्ट्रिक बस, रेखा गुप्ता की सरकार का फैसला
दिल्ली से रोहतक के बीच शुरू होगी इलेक्ट्रिक बस, रेखा गुप्ता की सरकार का फैसला
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब जाम का झाम होगा खत्म! ई-रिक्शा स्टैंड और अतिक्रमण पर कसा जाएगा शिकंजा
दिल्ली में अब जाम का झाम होगा खत्म! ई-रिक्शा स्टैंड और अतिक्रमण पर कसा जाएगा शिकंजा
Advertisement

वीडियोज

US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Women Reservation Bill: Amit Shah पर Priyanka Gandhi का तीखा वार | Congress
Women’s Reservation Bill पर मोदी सरकार के सामने ये हैं 5 बड़ी चुनौतियां? Chitra Tripathi | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को बताया समुद्री लुटेरा, कहा- अब हम पूरी तरह तैयार, डील नहीं की तो उड़ा देंगे पावर प्लांट
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को बताया समुद्री लुटेरा, कहा- अब हम पूरी तरह तैयार, डील नहीं की तो उड़ा देंगे पावर प्लांट
मध्य प्रदेश
मोनालिसा की शादी को लेकर MP पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, फरमान से विवाह के बाद हुआ विवाद
मोनालिसा की शादी को लेकर MP पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, फरमान से विवाह के बाद हुआ विवाद
बॉलीवुड
'भूत बंगला' से पहले इन फिल्मों में दिखी अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी, जानें बॉक्स ऑफिस का हाल
'भूत बंगला' से पहले इन फिल्मों में दिखी अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी, जानें बॉक्स ऑफिस का हाल
न्यूज़
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
आईपीएल 2026
Watch: ' कैच ऑफ द सीजन', श्रेयस अय्यर ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच; सूर्यकुमार और रोहित का रिएक्शन वायरल
' कैच ऑफ द सीजन', श्रेयस अय्यर ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच; सूर्यकुमार और रोहित का रिएक्शन वायरल
इंडिया
अकेले तेलंगाना की कितनी है आबादी? SEEPC सर्वे में राज्य की जनसंख्या के आंकड़े आए सामने
अकेले तेलंगाना की कितनी है आबादी? SEEPC सर्वे में राज्य की जनसंख्या के आंकड़े आए सामने
शिक्षा
TTE vs TC रेलवे में कौन सी नौकरी बेहतर है, जानें सैलरी और काम का पूरा फर्क
TTE vs TC रेलवे में कौन सी नौकरी बेहतर है, जानें सैलरी और काम का पूरा फर्क
Home Tips
Sock Odor Removal: मोजे की बदबू से होना पड़ता है शर्मिंदा? इस आसान ट्रिक से पूरी तरह मिल जाएगी निजात
मोजे की बदबू से होना पड़ता है शर्मिंदा? इस आसान ट्रिक से पूरी तरह मिल जाएगी निजात
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget