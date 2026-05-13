मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, दिल्ली-NCR में अब 1 लीटर कितने का मिलेगा?

अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है. दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के नए रेट 14 मई से लागू होंगे. मदर डेयरी ने नए रेट की जानकारी भी दे दी है. अब एक लीटर टोकन मिल्क 56 की जगह 58 रुपये प्रति लीटर की हिसाब से मिलेगा. फुल क्रीम दूध के दाम 70 से बढ़कर 72 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा. टोन्ड दूध 58 की जगह 60 रुपये में 1 लीटर मिलेगा. डबल टोन्ड दूध 52 से बढ़कर 54 रुपये प्रति लीटर होगा. गाय का दूध 60 की जगह 62 और प्रो मिल्क 70 की जगह 72 रुपये प्रति लीटर मिलेगा.

मदर डेयरी के प्रवक्ता ने जारी किया बयान

मदर डेयरी के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि मदर डेयरी 14 मई 2026 से अपने दूध के वेरिएंट की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का संशोधन करेगी. ग्राहकों पर प्रभाव को सीमित करने के लगातार प्रयासों के बाद भी पिछले एक साल में किसान खरीद कीमतों में लगभग 6 फीसदी की लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए यह संशोधन आवश्यक हो गया है.

Mother Dairy revises the consumer prices of its liquid milk variants by Rs. 2 per litre, effective May 14, 2026 pic.twitter.com/EDF7dRr6vd — ANI (@ANI) May 13, 2026

प्रवक्ता ने कहा, "यह संशोधन बढ़ी हुई लागतों का केवल आंशिक भार है और इसका उद्देश्य किसान कल्याण और ग्राहक हितों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखना है. मदर डेयरी अपनी दूध बिक्री की प्राप्ति का लगभग 75-80 फीसदी किसानों और दूध खरीद की दिशा में देती है, जिससे उनकी आजीविका को समर्थन मिलता है और साथ ही ग्राहकों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होती है."

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दिल्ली-एनसीआर में हर रोज मदर डेयरी बेचती है 35 लाख लीटर दूध

इससे पहले मदर डेयरी ने अप्रैल 2025 के अंत में दूध की कीमतों में इजाफा किया था. हर रोज दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में करीब 35 लाख लीटर दूध की बिक्री करती है. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मदर डेयरी ने पिछले वित्त वर्ष में बेहतर मांग के कारण अपने डेयरी और खाद्य तेलों की बिक्री में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 20,300 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया.

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