हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, दिल्ली-NCR में अब 1 लीटर कितने का मिलेगा?

मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, दिल्ली-NCR में अब 1 लीटर कितने का मिलेगा?

Mother Dairy Milk Price Hike: दिल्ली-एनसीआर में मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की. 14 मई से नए दाम लागू होंगे.

By : सनातन कुमार | Updated at : 13 May 2026 08:43 PM (IST)
Preferred Sources

अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है. दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के नए रेट 14 मई से लागू होंगे. मदर डेयरी ने नए रेट की जानकारी भी दे दी है. अब एक लीटर टोकन मिल्क 56 की जगह 58 रुपये प्रति लीटर की हिसाब से मिलेगा. फुल क्रीम दूध के दाम 70 से बढ़कर 72 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा. टोन्ड दूध 58 की जगह 60 रुपये में 1 लीटर मिलेगा. डबल टोन्ड दूध 52 से बढ़कर 54 रुपये प्रति लीटर होगा. गाय का दूध 60 की जगह 62 और प्रो मिल्क 70 की जगह 72 रुपये प्रति लीटर मिलेगा.

मदर डेयरी के प्रवक्ता ने जारी किया बयान

मदर डेयरी के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि मदर डेयरी 14 मई 2026 से अपने दूध के वेरिएंट की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का संशोधन करेगी. ग्राहकों पर प्रभाव को सीमित करने के लगातार प्रयासों के बाद भी पिछले एक साल में किसान खरीद कीमतों में लगभग 6 फीसदी की लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए यह संशोधन आवश्यक हो गया है. 

प्रवक्ता ने कहा, "यह संशोधन बढ़ी हुई लागतों का केवल आंशिक भार है और इसका उद्देश्य किसान कल्याण और ग्राहक हितों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखना है. मदर डेयरी अपनी दूध बिक्री की प्राप्ति का लगभग 75-80 फीसदी किसानों और दूध खरीद की दिशा में देती है, जिससे उनकी आजीविका को समर्थन मिलता है और साथ ही ग्राहकों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होती है."

Delhi News: दिल्ली के इस इलाके में सड़क पर गाड़ी पार्क करना पड़ेगा भारी, कटेगा 25 हजार तक का चालान

दिल्ली-एनसीआर में हर रोज मदर डेयरी बेचती है 35 लाख लीटर दूध

इससे पहले मदर डेयरी ने अप्रैल 2025 के अंत में दूध की कीमतों में इजाफा किया था. हर रोज दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में करीब 35 लाख लीटर दूध की बिक्री करती है. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मदर डेयरी ने पिछले वित्त वर्ष में बेहतर मांग के कारण अपने डेयरी और खाद्य तेलों की बिक्री में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 20,300 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया.

Delhi News: यमुना किनारे 310 परिवारों को बेदखली नोटिस, कांग्रेस ने LG से लगाई रोक की गुहार, बताया अमानवीय फैसला

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 13 May 2026 08:08 PM (IST)
Tags :
MOTHER DAIRY Breaking News Abp News DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, दिल्ली-NCR में अब 1 लीटर कितने का मिलेगा?
मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, दिल्ली-NCR में अब 1 लीटर कितने का मिलेगा?
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली के इस इलाके में सड़क पर गाड़ी पार्क करना पड़ेगा भारी, कटेगा 25 हजार तक का चालान
दिल्ली के इस इलाके में सड़क पर गाड़ी पार्क करना पड़ेगा भारी, कटेगा 25 हजार तक का चालान
दिल्ली NCR
'दबाव नहीं झेल सकते तो इस्तीफा दे दीजिए', कटौती के ऐलान पर अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को घेरा
'दबाव नहीं झेल सकते तो इस्तीफा दे दीजिए', कटौती के ऐलान पर अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को घेरा
दिल्ली NCR
Delhi News: NCRB रिपोर्ट पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, दिल्ली को बताया 'अपराध की राजधानी'
NCRB रिपोर्ट पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, दिल्ली को बताया 'अपराध की राजधानी'
Advertisement

वीडियोज

Drishyam 3 Update: Mohanlal की पहले रिलीज, Ajay Devgn वर्जन में होगा बड़ा बदलाव!
‘द फैमिली मैन’ के जेके पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर
तलाक की खबरों पर मौनी रॉय का पहला रिएक्शन
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bollywood News: कान्स 2026 में आलिया भट्ट हुईं इग्नोर? वायरल वीडियो पर मचा बवाल, लुक से ज्यादा ट्रोलिंग चर्चा में (13.05.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चुनाव बाद कैबिनेट की पहले बैठक में UCC पर असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने लिया ये बड़ा फैसला
चुनाव बाद कैबिनेट की पहले बैठक में UCC पर असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने लिया ये बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: PM मोदी की अपील पर CM योगी की मंत्रियों को सलाह, कहा- 'अगले 6 महीने तक...'
यूपी: PM मोदी की अपील पर CM योगी की मंत्रियों को सलाह, कहा- 'अगले 6 महीने तक...'
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
इंडिया
Amul Milk Price Hike: मोदी का चाबुक फिर… अमूल ने दूध के दाम बढ़ाकर दिया झटका तो जानें कांग्रेस ने कैसे किया हमला
मोदी का चाबुक फिर… अमूल ने दूध के दाम बढ़ाकर दिया झटका तो जानें कांग्रेस ने कैसे किया हमला
बॉलीवुड
'कम से कम मैं जिंदा हूं,' 'द फैमिली मैन' एक्टर शारिब हाशमी की पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर, बयां किया दर्द
'कम से कम मैं जिंदा हूं,' 'द फैमिली मैन' एक्टर शारिब हाशमी की पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर, बयां किया दर्द
यूटिलिटी
Train Safety Tips: रात में अकेले ट्रेन में सफर करते हैं तो ध्यान दें, सोते वक्त ऐसे सुरक्षित रखें अपना फोन और सामान
रात में अकेले ट्रेन में सफर करते हैं तो ध्यान दें, सोते वक्त ऐसे सुरक्षित रखें अपना फोन और सामान
हेल्थ
Prateek Yadav Death: लंग्स में मौजूद क्लॉट कितना खतरनाक, जिससे जूझ रहे थे प्रतीक यादव? क्या इससे हो सकती है मौत?
लंग्स में मौजूद क्लॉट कितना खतरनाक, जिससे जूझ रहे थे प्रतीक यादव? क्या इससे हो सकती है मौत?
न्यूज़
ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठी फिलीपिंस की सीनेट, गोलीबारी के बाद पूरी बिल्डिंग में मचा हड़कंप
ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठी फिलीपिंस की सीनेट, गोलीबारी के बाद पूरी बिल्डिंग में मचा हड़कंप
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget