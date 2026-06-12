'खेत से चंद्रयान तक' CM रेखा गुप्ता ने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर गिनाईं उपलब्धियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और उनके देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के मौके पर दिल्ली बीजेपी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 सालों में भारत ने विकास, जनविश्वास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं.

इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक राजकुमार भाटिया भी मौजूद रहे. प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि पिछले 12 वर्ष भारत के परिवर्तन और नव निर्माण को समर्पित रहे हैं.

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नए भारत की उपलब्धियों का उत्सव

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दिन केवल प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने का अवसर नहीं है, बल्कि नए भारत की उपलब्धियों का उत्सव भी है. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में विकास, विश्वास और जनसेवा का ऐसा संकल्प दिखाई दिया, जिसने देश के 140 करोड़ नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद को सत्ता का नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम बनाया और नेतृत्व की नई परिभाषा स्थापित की. रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने खेत-खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं.

उन्होंने कहा कि जो भारत पहले केवल वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, वह आज वैश्विक एजेंडा तय करने की क्षमता रखता है. दुनिया अब भारत को केवल संभावनाओं वाले देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान देने वाले देश के रूप में भी देख रही है.

मेट्रो और एयर कनेक्टिविटी में बड़ी छलांग

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में देश में मात्र 248 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था, जो आज बढ़कर 1095 किलोमीटर से अधिक हो चुका है. मेट्रो सेवा अब 26 से अधिक शहरों तक पहुंच चुकी है, जिससे शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है.

उन्होंने कहा कि एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है. उड़ान योजना ने आम नागरिक के हवाई यात्रा के सपने को साकार किया है. आज देश में 164 से अधिक एयरपोर्ट संचालित हैं और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है.

डिजिटल इंडिया बना दुनिया के लिए मिसाल

रेखा गुप्ता ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल सशक्तिकरण मिला है.

उन्होंने बताया कि भारत नेट परियोजना के माध्यम से 2.14 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे गांवों तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाई है. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन छह गुना बढ़ा है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है.

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उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश ने भारत को वैश्विक तकनीकी केंद्र बनने की दिशा में मजबूत आधार दिया है. वहीं पीएलआई योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई है और 12 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं.

रक्षा क्षेत्र और स्टार्टअप में नई ऊंचाइयां

रेखा गुप्ता ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है. उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं. रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है और भारत का रक्षा निर्यात 100 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है.

उन्होंने कहा कि आज देश में दो लाख से अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न भारत की नवाचार क्षमता का प्रमाण हैं. इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में सड़क, रेलवे, हवाई सेवा, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदारनाथ धाम का पुनर्विकास भारत की सांस्कृतिक चेतना और आस्था के प्रतीक बनकर उभरा है. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं ने न केवल धार्मिक स्थलों का विकास किया है, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती दी है.

करोड़ों लोगों तक पहुंचीं जनकल्याणकारी योजनाएं

रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' विकास का आधार बना है. इसी सोच के परिणामस्वरूप 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं.

उन्होंने बताया कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है. 58 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं. आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये की गई है. 4.1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 4.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से 60 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 58 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा है और 8.4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्का घर मिला है.

उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण मिला है. स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से एससी-एसटी उद्यमियों को 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया गया है.

रेखा गुप्ता ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला है, जबकि लखपति दीदी योजना से 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं.

उन्होंने कहा कि 4.5 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं. देशभर में 23 नए एम्स और अनेक मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है.



मिशन इंद्रधनुष के तहत 5.4 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण हुआ है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं और जल जीवन मिशन के माध्यम से 16 करोड़ घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है.

इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को सहायता और कौशल विकास का लाभ मिला है. वहीं जनजातीय समाज के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है.

दिल्ली को मिला केंद्र सरकार के विकास कार्यों का लाभ

रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क और यमुना में गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं.

स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़े के पहाड़ कम करने और सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 1550 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न परियोजनाओं को गति देने के लिए 821 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में लगभग 400 किलोमीटर तक मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो चुका है और 180 किलोमीटर अतिरिक्त विस्तार पर काम शुरू किया गया है.

उन्होंने बताया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्शन, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यूईआर-द्वितीय, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और नमो भारत कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं ने राजधानी की कनेक्टिविटी को नई पहचान दी है.

रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत मंडपम, प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर और आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक लगभग 10 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है.

उन्होंने बताया कि फेम योजना के तहत दिल्ली को 4550 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं और पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत 6130 अतिरिक्त बसों की मंजूरी का प्रावधान किया गया है. उज्ज्वला योजना के तहत दिल्ली में 2.75 लाख गैस कनेक्शन दिए गए हैं और स्वनिधि योजना के माध्यम से दो लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण उपलब्ध कराया गया है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोग्य मंदिरों की संख्या 370 से बढ़ाकर 1100 करने का लक्ष्य रखा गया है. 11 नई बड़ी लैब स्थापित की जाएंगी और जीटीबी अस्पताल में 200 करोड़ रुपये की लागत से ट्रॉमा सेंटर विकसित किया जा रहा है.

रेखा गुप्ता ने कहा कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, नीयत साफ हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि हो, तब बड़े से बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने जिस गति से विकास किया है, वह आने वाले वर्षों में भारत को और अधिक मजबूत तथा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.