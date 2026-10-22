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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'विदेशों में मस्जिदों का सम्मान...' दिल्ली की मस्जिद को नोटिस पर भड़की महबूबा मुफ्ती

'विदेशों में मस्जिदों का सम्मान...' दिल्ली की मस्जिद को नोटिस पर भड़की महबूबा मुफ्ती

दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित 120 साल पुरानी रेस कोर्स मस्जिद को 6 दिन में खाली करने का नोटिस दिया गया है. महबूबा मुफ्ती ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 22 Oct 2026 02:09 PM (IST)
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दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित ऐतिहासिक रेस कोर्स मस्जिद को खाली करने का नोटिस दिए जाने पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मस्जिद को लेकर जारी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि विदेशों में मस्जिदों की भव्यता की तारीफ की जाती है, लेकिन अपने ही देश में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं और विरासत की अनदेखी हो रही है. इस मस्जिद को 6 दिन के भीतर खाली करने का नोटिस दिया गया है.

महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा "मुस्लिम देशों की मस्जिदों का दौरा करते हुए उनकी भव्यता की तारीफ करना और इस्लामी भावनाओं एवं विरासत के प्रति सम्मान जताना। वहीं, अपने ही देश में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित 120 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद को बेदखली का नोटिस दिया जा रहा है, जिससे उसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है।"

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उन्होंने आगे कहा "विदेशों में मस्जिदों के प्रति सम्मान दिखाने और भारत के अपने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं की खुलेआम अनदेखी करने के बीच यह स्पष्ट विरोधाभास कम से कम हैरान करने वाला है।" महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में ऐतिहासिक मस्जिद को बेदखली का नोटिस दिए जाने पर सवाल उठाए हैं. उनके बयान के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है.

6  दिन में मस्जिद खाली करने का नोटिस

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित रेस कोर्स मस्जिद को 6 दिन के भीतर खाली करने का नोटिस दिया गया है. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) की ओर से यह बेदखली नोटिस जारी किया गया है. मस्जिद करीब 120 साल पुरानी बताई जा रही है. नोटिस के बाद मस्जिद के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, एनडीएमसी ने मस्जिद और उसके आसपास की कई संपत्तियों की पानी और बिजली की आपूर्ति रोक दी है. इलाके में ध्वस्तीकरण अभियान भी जारी है. इस कार्रवाई से आसपास रहने वाले लोगों पर भी असर पड़ने की आशंका है.

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700 परिवारों के प्रभावित होने की आशंका

इस अभियान के कारण इलाके में रहने वाले करीब 700 परिवारों के प्रभावित होने और विस्थापित होने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में यह मामला सिर्फ मस्जिद तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास रहने वाले परिवारों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है. फिलहाल, इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Oct 2026 02:09 PM (IST)
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