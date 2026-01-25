हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमानहानि केस में मेधा पाटकर को बड़ी राहत, सबूत के अभाव में साकेत कोर्ट ने किया बरी

मानहानि केस में मेधा पाटकर को बड़ी राहत, सबूत के अभाव में साकेत कोर्ट ने किया बरी

Delhi News: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 18 साल पुराने आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया है। यह मामला मौजूदा उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दायर किया था.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Jan 2026 07:50 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को एक बड़ी राहत देते हुए आपराधिक मानहानि के एक पुराने मामले में बरी कर दिया है. यह मामला मौजूदा उपराज्यपाल (LG) वी.के. सक्सेना द्वारा करीब 18 साल पहले दायर किया गया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा है.

यह कानूनी विवाद साल 2006 का है. उस समय वी.के. सक्सेना 'नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज' (NCCL) के अध्यक्ष थे. उन्होंने मेधा पाटकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान पाटकर ने उनके और उनके एनजीओ के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे. आरोप लगाया गया था कि मेधा पाटकर ने टीवी पर दावा किया था कि वी.के. सक्सेना और उनके एनजीओ को सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित सिविल कॉन्ट्रैक्ट मिले थे.

कोर्ट की टिप्पणी: सबूतों का अभाव

साकेत कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ऐसे कानूनी साक्ष्य (Evidence) पेश नहीं कर पाया, जिससे यह साबित हो सके कि विवादित बयान वास्तव में मेधा पाटकर ने ही दिए थे.

कोर्ट ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण बिंदु नोट किए:

पैनलिस्ट नहीं थीं मेधा: रिकॉर्ड के अनुसार, मेधा पाटकर उस टीवी कार्यक्रम में बतौर पैनलिस्ट मौजूद नहीं थीं.

प्री-रिकॉर्डेड क्लिप: टेलीकास्ट के दौरान केवल उनका एक छोटा सा 'प्री-रिकॉर्डेड' वीडियो क्लिप चलाया गया था.

बयान की पुष्टि नहीं: कोर्ट ने पाया कि अभियोजन यह साबित करने में नाकाम रहा कि क्लिप में कही गई बातें मानहानि के दायरे में आती हैं या उन्हें पाटकर ने उसी संदर्भ में कहा था.

निष्कर्ष

अदालत ने माना कि बिना पुख्ता सबूतों के किसी को आपराधिक मानहानि का दोषी नहीं ठहराया जा सकता. इस फैसले के बाद 2006 से चला आ रहा यह कानूनी संघर्ष मेधा पाटकर के पक्ष में समाप्त हुआ है.

और पढ़ें
Published at : 25 Jan 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
Delhu News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'यह काबिलियत की भावना को दिखाता है', PM मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को दी बधाई
'यह काबिलियत की भावना को दिखाता है', PM मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को दी बधाई
बिहार
तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर BJP की प्रतिक्रिया, 'तेज प्रताप और रोहिणी…'
तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर BJP की प्रतिक्रिया, 'तेज प्रताप और रोहिणी…'
इंडिया
तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार
तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार
क्रिकेट
रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, खेल जगत के दिग्गज को मिला ये सम्मान
रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, खेल जगत के दिग्गज को मिला ये सम्मान
Advertisement

वीडियोज

Karnataka Accident: ओवरटेक की गलती बनी काल ! बस से टक्कर में बाइक सवार की मौत | Breaking
Mahadangal: BJP प्रवक्ता ने AIMIM को सुनाया..सबकी बोलती बंद कर दी | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: हरा-भगवा पर Studio में घमासान..रंग की राजनीति पर बहस | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: हिंदू राष्ट्र Vs हरा प्लान, महाराष्ट्र में छिड़ा महायुद्ध! |Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: ओवैसी का 'हरा प्लान', भगवा से घमासान? | Nitish Rane Vs Asaduddin Owaisi | Sahar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यह काबिलियत की भावना को दिखाता है', PM मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को दी बधाई
'यह काबिलियत की भावना को दिखाता है', PM मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को दी बधाई
बिहार
तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर BJP की प्रतिक्रिया, 'तेज प्रताप और रोहिणी…'
तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर BJP की प्रतिक्रिया, 'तेज प्रताप और रोहिणी…'
इंडिया
तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार
तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार
क्रिकेट
रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, खेल जगत के दिग्गज को मिला ये सम्मान
रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, खेल जगत के दिग्गज को मिला ये सम्मान
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
इंडिया
Indian Army Dangerous Regiment: मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
नौकरी
केवीएस में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, 987 टीजीटी-पीआरटी पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी
केवीएस में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, 987 टीजीटी-पीआरटी पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी
हेल्थ
PM Modi Mann ki Baat: 'मन की बात' में पीएम मोदी ने किया मिलेट्स का जिक्र, जानें यह सेहत के लिए कितना फायदेमंद?
'मन की बात' में पीएम मोदी ने किया मिलेट्स का जिक्र, जानें यह सेहत के लिए कितना फायदेमंद?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget