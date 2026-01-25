मानहानि केस में मेधा पाटकर को बड़ी राहत, सबूत के अभाव में साकेत कोर्ट ने किया बरी

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को एक बड़ी राहत देते हुए आपराधिक मानहानि के एक पुराने मामले में बरी कर दिया है. यह मामला मौजूदा उपराज्यपाल (LG) वी.के. सक्सेना द्वारा करीब 18 साल पहले दायर किया गया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा है.

यह कानूनी विवाद साल 2006 का है. उस समय वी.के. सक्सेना 'नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज' (NCCL) के अध्यक्ष थे. उन्होंने मेधा पाटकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान पाटकर ने उनके और उनके एनजीओ के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे. आरोप लगाया गया था कि मेधा पाटकर ने टीवी पर दावा किया था कि वी.के. सक्सेना और उनके एनजीओ को सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित सिविल कॉन्ट्रैक्ट मिले थे.

कोर्ट की टिप्पणी: सबूतों का अभाव

साकेत कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ऐसे कानूनी साक्ष्य (Evidence) पेश नहीं कर पाया, जिससे यह साबित हो सके कि विवादित बयान वास्तव में मेधा पाटकर ने ही दिए थे.

कोर्ट ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण बिंदु नोट किए:

पैनलिस्ट नहीं थीं मेधा: रिकॉर्ड के अनुसार, मेधा पाटकर उस टीवी कार्यक्रम में बतौर पैनलिस्ट मौजूद नहीं थीं.

प्री-रिकॉर्डेड क्लिप: टेलीकास्ट के दौरान केवल उनका एक छोटा सा 'प्री-रिकॉर्डेड' वीडियो क्लिप चलाया गया था.

बयान की पुष्टि नहीं: कोर्ट ने पाया कि अभियोजन यह साबित करने में नाकाम रहा कि क्लिप में कही गई बातें मानहानि के दायरे में आती हैं या उन्हें पाटकर ने उसी संदर्भ में कहा था.

निष्कर्ष

अदालत ने माना कि बिना पुख्ता सबूतों के किसी को आपराधिक मानहानि का दोषी नहीं ठहराया जा सकता. इस फैसले के बाद 2006 से चला आ रहा यह कानूनी संघर्ष मेधा पाटकर के पक्ष में समाप्त हुआ है.