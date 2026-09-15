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दिल्ली में MCD का बड़ा एक्शन, 40 जगहों पर ध्वस्तीकरण; 8 संपत्तियां सील

दिल्ली में खतरनाक इमारतों, बिना मंजूरी किए गए निर्माण और दिल्ली के मास्टर प्लान (MPD) तथा भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों के खिलाफ MCD ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 15 Sep 2026 07:58 AM (IST)
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दिल्ली में अवैध निर्माण और नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई इमारतों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है. सोमवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राजधानी के सभी 12 जोनों में एक साथ अभियान चलाया.

इस दौरान 40 जगहों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जबकि 8 संपत्तियों को सील कर दिया गया. इसके अलावा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 14 ध्वस्तीकरण आदेश भी जारी किए गए.

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MCD ने किनके खिलाफ लिया एक्शन?

MCD के मुताबिक यह कार्रवाई खतरनाक इमारतों, बिना मंजूरी किए गए निर्माण और दिल्ली के मास्टर प्लान (MPD) तथा भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों के खिलाफ की गई है. निगम का कहना है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी.

MCD ने एक दिन पहले भी इसी तरह का अभियान चलाया था. उस कार्रवाई में 11 संपत्तियों को गिराया गया था और 4 संपत्तियों को सील किया गया था. यानी दो दिनों में निगम ने बड़ी संख्या में ऐसी संपत्तियों पर कार्रवाई की है, जहां निर्माण नियमों का पालन नहीं किया गया था.

करोल बाग में चला बुलडोजर

सोमवार को करोल बाग जोन में कई जगहों पर बुलडोजर चलाया गया. इनमें टीसी कैंप, ब्लॉक-टी, पांडव नगर, ईस्ट पटेल नगर, रेगरपुरा, करोल बाग, माता रमेश्वरी, नेहरू नगर और नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 शामिल हैं. ईस्ट जोन में ईस्ट विनोद नगर, मयूर विहार फेज-2, रघुबरपुरा और गांधी नगर के धरमपुरा इलाके में भी कार्रवाई की गई. वहीं नॉर्थ जोन में मलका गंज में अवैध निर्माण हटाया गया.

MCD ने क्यों लिया एक्शन?

MCD के मुताबिक दिल्ली में भवन निर्माण के लिए तय नियमों का पालन करना जरूरी है. बिना मंजूरी निर्माण करना, मंजूर नक्शे से अलग निर्माण करना या जमीन के तय इस्तेमाल के नियमों का उल्लंघन करना अनधिकृत निर्माण की श्रेणी में आ सकता है. ऐसे मामलों में निगम कानून के तहत नोटिस, सीलिंग और तोड़फोड़ जैसी कार्रवाई कर सकता है.

अवैध निर्माण के साथ-साथ MCD दिल्ली में पेइंग गेस्ट (PG) में इस्तेमाल हो रही इमारतों का भी सर्वे कर रहा है. निगम का मकसद यह पता लगाना है कि शहर में कितनी इमारतों में पीजी चल रहे हैं और वहां भवन से जुड़े जरूरी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं.

करीब 2,453 इमारतें सुरक्षित

MCD के अब तक के सर्वे में करीब 2,453 इमारतों की पहचान हुई है, जहां पीजी की सुविधा चल रही है. निगम इन इमारतों की जानकारी जुटाकर एक पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रहा है. इसके बाद जरूरत के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि दिल्ली में MCD को भवन निर्माण से जुड़े नियमों को लागू कराने और अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मिली हुई है.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 15 Sep 2026 07:58 AM (IST)
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