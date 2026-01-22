28 जनवरी को पेश होगा MCD का बजट, स्थायी समिति की बैठक, टोल टैक्स पर SC में मजबूत पक्ष

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में आज जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. अध्यक्षा सत्या शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगामी बजट, विकास कार्यों और टोल टैक्स जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जो सीधे तौर पर राजधानी के नागरिकों से जुड़े हैं.

स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नागरिकों की सुविधाओं और शहर के समग्र विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए. बैठक के दौरान विकास कार्यों को गति देने और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया गया.

28 जनवरी को पेश होगा बजट

बैठक में सत्या शर्मा ने जानकारी दी कि दिल्ली नगर निगम का जनहितकारी बजट 28 जनवरी 2026 को निगम सदन में प्रस्तुत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह बजट नागरिकों की जरूरतों और शहर की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यह बजट दिल्ली के विकास और नागरिक सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा.

स्थायी समिति अध्यक्षा ने बताया कि स्थायी समिति की विशेष बजट बैठकों में सदस्यों द्वारा दिए गए व्यवहारिक और जमीनी सुझावों को बजट में गंभीरता से शामिल किया गया है. दिल्ली और MCD की मौजूदा स्थिति का समग्र आकलन कर बजट को अंतिम रूप दिया गया है, ताकि इसका लाभ सीधे जनता तक पहुंचे. यह दर्शाता है कि बजट जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

स्थानीय विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड

अध्यक्षा ने कहा कि पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों में सड़क, नाली, पार्क, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य विकास कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इससे स्थानीय स्तर पर समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी. यह निर्णय वार्ड स्तर पर विकास को बढ़ावा देगा.

टोल टैक्स पर गहन चर्चा

बैठक में टोल टैक्स के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई. सत्या शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में निगम का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा. इसके लिए सभी पार्षदों और अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक बुलाने की भी जानकारी दी गई. उन्होंने कहा कि विशेष बैठक में सभी अहम बिंदुओं पर समन्वय के साथ चर्चा की जाएगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी और तथ्यपरक पक्ष प्रस्तुत किया जा सके.

उन्होंने यह भी कहा कि टोल बंद होने की स्थिति में निगम की राजस्व व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है.

टोल राजस्व का महत्व

MCD के लिए टोल टैक्स राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. यदि यह बंद होता है, तो निगम की वित्तीय स्थिति प्रभावित होगी और विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है. इसलिए निगम SC में अपना पक्ष मजबूती से रखने की पूरी तैयारी कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक प्रवाह बेहतर बनाने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से कुछ टोल प्लाजा अस्थायी रूप से बंद करने, स्थानांतरण करने अथवा राजस्व साझा करने जैसे विकल्पों पर विचार करने के निर्देश दिए हैं. निगम इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित समाधान की दिशा में काम करेगा.

संतुलित समाधान की दिशा में प्रयास

MCD का प्रयास है कि ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या का समाधान करते हुए राजस्व को भी बनाए रखा जाए. इसके लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. निगम SC के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हुए एक व्यवहारिक समाधान निकालने का प्रयास करेगा. बैठक में पार्षदों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. जनहित से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. यह दर्शाता है कि निगम प्रजातांत्रिक तरीके से काम कर रहा है और पार्षदों की राय को महत्व दे रहा है.

नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता

अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने और शहर के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी बजट में नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी.

बजट की प्रमुख विशेषताएं

हालांकि बजट के विस्तृत आंकड़े 28 जनवरी को ही सामने आएंगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि:

- स्थानीय विकास कार्यों पर जोर

- पार्षदों को पर्याप्त फंड

- नागरिक सुविधाओं में सुधार

- राजस्व संतुलन बनाए रखना

- जमीनी सुझावों को शामिल करना

आगे की रणनीति

MCD अब 28 जनवरी को बजट पेश करने की तैयारी में जुटा है. साथ ही टोल टैक्स मामले में SC में मजबूत पक्ष रखने के लिए विशेष बैठक आयोजित की जाएगी. निगम का फोकस नागरिक सुविधाओं में सुधार और विकास कार्यों को गति देने पर रहेगा.