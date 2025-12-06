हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRMCD बजट 2025: दिल्ली में नहीं बढ़ाया गया नया टैक्स, नगर निगम का हेल्थ और एजुकेशन पर जोर

MCD बजट 2025: दिल्ली में नहीं बढ़ाया गया नया टैक्स, नगर निगम का हेल्थ और एजुकेशन पर जोर

MCD Budget: एमसीडी ने नया बजट पेश किया जिसमें दिल्लीवासियों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया. लाइसेंसिंग सिस्टम में बड़े बदलाव भी शामिल हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 06 Dec 2025 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने आने वाले वित्त वर्ष का बजट पेश कर दिया है. इस बजट में सबसे राहत की बात यह है कि दिल्ली के लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. आयुक्त अश्वनी कुमार ने बजट पेश करते हुए साफ कहा कि निगम की प्राथमिकता नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाना है. बजट में स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी क्षेत्रों पर खास जोर दिया गया है.

बजट आंकड़ों के मुताबिक, संशोधित बजट अनुमान (RBE) 2025-26 में एमसीडी की कुल आय 15,679.72 करोड़ रुपये और व्यय 16,296.19 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. वहीं 2026-27 में आय 15,664.07 करोड़ और खर्च 16,530.50 करोड़ रुपये तक रहने की उम्मीद है.

सबसे बड़ी बात न नया टैक्स लगाया गया है और न ही किसी पुराने टैक्स में बढ़ोतरी की गई है. निगम का फोकस सिर्फ बेहतर सिस्टम के जरिए टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर है. SUNIYO प्रॉपर्टी टैक्स योजना अब तक 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली करा चुकी है, जो नगर निगम के खजाने को मजबूत करने में मददगार रही है.

स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य को बड़ा हिस्सा

इस बार भी एमसीडी ने स्वच्छता और पर्यावरण प्रबंधन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है. कुल बजट का 29% यानी करीब 4,795 करोड़ रुपये सिर्फ सफाई और कचरा प्रबंधन पर खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा, शिक्षा को 15% और स्वास्थ्य को 12% आवंटन दिया गया है.

शहर में कचरा निपटान को बेहतर करने के लिए नए डिस्पोज़ल सेंटर बनाने की योजना है. प्रदूषण और धूल कम करने के लिए 60 मैकेनिकल रोड स्वीपर और 60 बैटरी चालित लिटर पिकर खरीदे जाएंगे.

सड़कों की मरम्मत में तेजी

आयुक्त ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से मिले फंड की वजह से सड़क निर्माण और मरम्मत का काम तेज हुआ है. लगभग 250 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत पूरी हो चुकी है और मार्च तक 600 किलोमीटर तक पहुंचने का लक्ष्य है. इससे लोगों को रोजमर्रा की यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी.

लाइसेंसिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव

व्यवसायियों के लिए एमसीडी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. अब फैक्ट्री लाइसेंस और जनरल ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम से पूरी तरह जोड़ दी गई है. इससे न दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, न चक्कर लगाने की.

प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते ही लाइसेंस अपने आप डाउनलोड हो जाएगा. जल्द ही हेल्थ ट्रेड लाइसेंस को भी इस सिस्टम से जोड़ने की तैयारी है. इसके साथ ही शहर में 20 नई मल्टी-लेवल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है ताकि मार्केट इलाकों में पार्किंग की समस्या कम हो सके.

वित्तीय चुनौतियों के बावजूद एमसीडी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन समय पर जारी कर रहा है. बकाया देनदारियों को भी चरणबद्ध तरीके से चुकाया जा रहा है, ताकि सेवाओं पर असर न पड़े.

आयुक्त अश्वनी कुमार ने भरोसा दिलाया कि निगम वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा.

Published at : 06 Dec 2025 02:03 PM (IST)
MCD Budget DELHI NEWS MCD Budget 2025
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget