पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी इलाके में अचानक एक फैक्ट्री में आग लग गई. धुएं का गुबार उठते ही आसपास के लोग और फैक्ट्री के कर्मचारी डर के मारे इधर-उधर भागने लगे. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी का भी नुकसान नहीं हुआ. यह घटना सी ब्लॉक इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित पानी के वाल्व बनाने वाली फैक्ट्री में हुई. आग की शुरुआत पहले फ्लोर से हुई और देखते ही देखते लपटें दूसरे फ्लोर तक फैल गईं.

50 कर्मचारी भागकर निकले सुरक्षित

हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 50 कर्मचारी काम कर रहे थे. जैसे ही धुआं दिखा, सभी लोग घबराकर बाहर निकल गए और किसी तरह अपनी जान बचाई. फैक्ट्री से निकलते ही कर्मचारियों ने दमकल और पुलिस को तुरंत सूचित किया. कर्मचारियों की त्वरित प्रतिक्रिया और संयम ने बड़े हादसे को टालने में मदद की.

दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर

सूचना मिलते ही नजदीकी फायर स्टेशनों से दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. जनकपुरी फायर ऑफिसर अमितपाल ने बताया कि दोपहर 1:40 बजे उन्हें आग लगने की सूचना मिली और उनकी टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची.

दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और सुरक्षा के इंतजाम किए.

दमकल विभाग की तेजी और कर्मियों की तत्परता के कारण आग को फैक्ट्री के बाकी हिस्सों में फैलने से रोका जा सका. अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल किसी के घायल होने या जान गंवाने की कोई खबर नहीं है.

आग लगने के कारणों की जांच जारी

अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आग किसी तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की वजह से लग सकती है. जांच पूरी होने के बाद ही सटीक कारणों का खुलासा किया जाएगा.

हादसे के बाद फैक्ट्री के कर्मचारी और मालिक ने दमकल और पुलिस विभाग की तारीफ की. कर्मचारियों ने कहा कि उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी फैक्ट्री ने ली और हादसे के वक्त उन्हें जल्दी बाहर निकालने में मदद की.