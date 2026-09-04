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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRस्वरा भास्कर के बयान पर मौलाना मोहसिन तकवी बोले- जौहर अच्छी बात नहीं, हालात का सामना...

स्वरा भास्कर के बयान पर मौलाना मोहसिन तकवी बोले- जौहर अच्छी बात नहीं, हालात का सामना...

फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर इन दिनों अपने 'जौहर' वाले बयान की वजह से सुर्खियों में हैं. इस बीच शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद मोहसिन तकवी की प्रतिक्रिया आई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 04 Sep 2026 05:22 PM (IST)
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स्वरा भास्कर भारतीय सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जो अपने एक्टिंग से ज्यादा बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. एक बार फिर वे अपने फिल्म 'पद्मावत' के जौहर सीन पर दिए गए  बयान के बाद चर्चा में हैं. उनके इस बयान पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है.

इस बीच अभिनेत्री स्वरा भास्कर के बयान पर शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद मोहसिन तकवी ने कहा, "जौहर की प्रथा के बारे में हमारी सोच के अनुसार, इस्लामी नजर से देखें तो यह परंपरा कभी अच्छी चीज नहीं थी. हालात का सामना साहस और दृढ़ता से करना चाहिए; हम भी यही कहेंगे. लेकिन असली मुद्दा यह है कि आज भारत में ऐसा कहां हो रहा है? यह कहां घटित हो रहा है? भारत की कितनी प्रतिशत आबादी मुस्लिम है? 

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'ऐसे में जौहर की कोई गुंजाइश ही नहीं है'

उन्होंने आगे कहा, "आज जब चारों ओर से हिंदुत्व की इतनी चर्चा हो रही है और कई मौकों पर मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है और उनकी आवाज को बुलंद नहीं होने दिया जा रहा है, ऐसे में जौहर की कोई गुंजाइश ही नहीं है. ये सिर्फ विचार और गलतफहमियां हैं. इसके अलावा, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी जौहर का कोई सवाल ही उठता है."

स्वरा भास्कर ने दिया था यह बयान

31 अगस्त को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई महिला, जीवन स्वतंत्रता कार्यक्रम के दौरान स्वरा भास्कर ने पद्मावत के जौहर सीन पर बात करते हुए कहा कि इस सीन से रेप सर्वाइवर्स के लिए गलत मैसेज जा सकता है. उन्होंने कहा था कि अगर वह एक रेप सर्वाइवर होती, तो फिल्म का क्लाइमैक्स देखकर मुझे डरपोक जैसा महसूस होता कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुसाइड नहीं किया.

उन्होंने आगे कहा था कि क्या हम अपने सर्वाइवर्स को यही बताना चाहते हैं कि वे जीने के लायक नहीं हैं. एक इज्जतदार औरत खुद को मार लेती है, क्या हम यह बताना चाहते हैं कि रेप एक औरत की जिंदगी का अंत है? यह सीन बहुत प्रॉब्लम वाला था.

वीडियो के वायरल होने के बाद स्वरा भास्कर ने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है. उनके कहने का मतलब यह नहीं था कि जौहर करने वाली महिलाएं कायर थीं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Swara Bhasker DELHI NEWS Mohsin Taqvi
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