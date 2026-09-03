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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'सोनम वांगचुक की पत्नी क्या, खुद राष्ट्रपति भी...' वंदे मातरम पर बोले मौलाना साजिद रशीदी

'सोनम वांगचुक की पत्नी क्या, खुद राष्ट्रपति भी...' वंदे मातरम पर बोले मौलाना साजिद रशीदी

वंदे मातरम पर मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि उनका कहना है कि वह हिंदुओं की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे लेकिन यह मुसलमानों की आस्था के खिलाफ है. खुद राष्ट्रपति कहें तो भी नहीं गाएंगे.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Sep 2026 12:40 PM (IST)
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राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर चल रही चर्चा के बीच प्रसिद्ध पर्यावरणविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने भी अपना मत रखा. उन्होंने 'वंदे मातरम' का मूल भाव बताते हुए कहा कि इस गीत के जरिए हम भारत माता को नमन करते हैं. हमने 10 हजार साल से अपने देश को मां के रूप में देखा है इसलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते. गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि सभी को बड़ा दिल रखते हुए इसे अपनाना चाहिए. इसपर अब दिल्ली-ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की प्रतिक्रिया आई है.

गीतांजलि आंग्मो के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, "जो लोग अनपढ़ होते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती, उनको मैं सबक देना चाहता हूं. गज़ल में इश्किया अशआर होते हैं. उसमें किसी की वंदना या पूजा नहीं होती. गजल तो सिर्फ अपने महबूब की याद में आदमी गुनगुनाता है. वो इश्किया शेर होते हैं. तो उससे वंदे मातरम का कंपैरिजन करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है. यह अफसोसनाक है और आपत्तिजनक है कि इश्किया अशआर से आप देवी-देवता की पूजा से तुलना कर रहे हैं."

यह भी पढ़ें: वंदे मातरम के उन 4 स्टैंजा का मतलब क्या, जिसे गाने से हिचकते हैं मुसलमान?

'हिंदुओं की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे'

साजिद रशीदी ने कहा, "हम मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं. एक ही अल्लाह के सामने सजदा करते हैं और उसी को खुदा मानते हैं. उसी पैदा करने वाला और मारने वाला मानते हैं. आपकी आस्था भारत की मिट्टी को, यहां पेड़ों और दरिया में है. हम यह बात मानते हैं और आपकी आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन यह हमारी आस्था नहीं है. इसलिए हम भारत की वंदना नहीं कर सकते."

मौलाना का कहना है कि भारत का एक नक्शा बनाकर उसमें एक महिला की तस्वीर बनाई गई है. उसी तस्वीर के सामने वंदना और पूजा की बात कही जा रही है. गीत के लेखक की भी मंशा यही थी. हम यह बात नहीं मानते कि भारत हमारे लिए माता है. यह हमारी आस्था के खिलाफ है. 

'खुद राष्ट्रपति भी कहें तो भी नहीं गाएंगे वंदे मातरम'

साजिद रशीदी ने आगे कहा, "सोनम वांगचुक की पत्नी क्या, अगर देश की राष्ट्रपति भी यह बात कहें कि मुसलमानों को वंदे मातरम गाना चाहिए, हम तब भी नहीं गाएंगे क्योंकि यह हमारी आस्था के खिलाफ है. देश का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि अगर हमारी आस्था के विरुद्ध कोई चीज है तो उसे हम गाएं या न गाएं यह हमारी मर्जी होगी."

यह भी पढ़ें: वंदे मातरम पर सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान, 'किसी और को खुश करने के लिए...'

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 03 Sep 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram Sonam Wangchuk Sajid Rashidi DELHI NEWS
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