दिल्ली: मौजपुर के प्ले स्कूल में बच्चे संग हुई थी हैवानियत, अब किया गया सील

दिल्ली (Delhi News) के मौजपुर इलाके के जाने-माने प्ले स्कूल (Play School) में साढ़े तीन साल के छात्र के साथ हुई कथित मारपीट और हैवानियत की गंभीर घटना के बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सख्त एक्शन लिया है. बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश के बाद स्कूल को सील कर दिया गया है.

रातों-रात स्कूल सील करने के आदेश

सीएम के आदेश मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने मोर्चा संभाल लिया है और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्कूल को सील करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. फिलहाल पुलिस (Delhi Police) ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है.

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'किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा'

इस घटना ने अभिभावकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है. दिल्ली सरकार ने इसका बेहद गंभीर संज्ञान लिया है. सरकार की तरफ से स्पष्ट और सख्त चेतावनी जारी की गई है कि इस मामले में जिनकी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

पुलिस की जांच रिपोर्ट आते ही सभी दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का यह कड़ा कदम अन्य स्कूलों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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