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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: मौजपुर के प्ले स्कूल में बच्चे संग हुई थी हैवानियत, अब किया गया सील

दिल्ली: मौजपुर के प्ले स्कूल में बच्चे संग हुई थी हैवानियत, अब किया गया सील

रेखा गुप्ता सरकार ने मौजपुर के प्ले स्कूल की घटना पर सख्त एक्शन लिया है. CM के निर्देश पर DM ने स्कूल सील कर दिया है. सरकार ने दी चेतावनी- बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 31 Aug 2026 08:45 PM (IST)
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दिल्ली (Delhi News) के मौजपुर इलाके के जाने-माने प्ले स्कूल (Play School) में साढ़े तीन साल के छात्र के साथ हुई कथित मारपीट और हैवानियत की गंभीर घटना के बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सख्त एक्शन लिया है. बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश के बाद स्कूल को सील कर दिया गया है.

रातों-रात स्कूल सील करने के आदेश

सीएम के आदेश मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने मोर्चा संभाल लिया है और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्कूल को सील करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. फिलहाल पुलिस (Delhi Police) ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है.

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'किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा'

इस घटना ने अभिभावकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है. दिल्ली सरकार ने इसका बेहद गंभीर संज्ञान लिया है. सरकार की तरफ से स्पष्ट और सख्त चेतावनी जारी की गई है कि इस मामले में जिनकी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

पुलिस की जांच रिपोर्ट आते ही सभी दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का यह कड़ा कदम अन्य स्कूलों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 31 Aug 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
REKHA GUPTA
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