Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गिरफ्तार आरोपी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हुआ असफल.

दिल्ली पुलिस ने प्रॉपर्टी फ्रॉड के एक बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान रविंद्र गर्ग के रूप में हुई है, जो मूल रूप से हापुड़ का रहने वाला है और फिलहाल टैक्सी चलाता था. वो अपनी एक ही प्रोप्रटी को कई लोगों को दिखाकर किराए या बिक्री के नाम पर उनसे पैसे लेकर फरार हो जाता था.

पुलिस के मुताबिक 29 दिसंबर 2025 को एक दृष्टिहीन रेलवे कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई थी. वह किराए पर घर ढूंढ रहा था तभी उसकी मुलाकात आरोपी रविंद्र गर्ग से हुई. आरोपी ने करोल बाग के जोशी रोड स्थित अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देने का झांसा दिया और 14.5 लाख लेकर एक फर्जी लीज डीड भी बना दी, लेकिन जब पीड़ित घर का कब्जा लेने पहुंचा तो पता चला कि वह प्रॉपर्टी पहले ही एक फाइनेंस कंपनी ने लोन न चुकाने के कारण कब्जे में ले रखी है.

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जांच में खुलासा कई लोगों को बनाया शिकार

दिल्ली पुलिस के जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि कई लोगों को इसी तरह ठगा है. पुलिस के मुताबिक कुल ठगी की रकम करीब 2 करोड़ तक पहुंच सकती है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी काफी शातिर था और गिरफ्तारी से बचने के लिए हर 5 - 6 महीने में मोबाइल नंबर बदल देता था और बार-बार ठिकाना बदलता रहता था. आरोपी अलग-अलग जगहों पर छिपकर रहता था. पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और नांगल देवत गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी ने कैसे लोगों को ठगा?

रविंद्र गर्ग लोगों को फंसाने के लिए एक ही प्रॉपर्टी कई लोगों को किराए या बिक्री के नाम पर दिखाता था. पहले से गिरवी रखी प्रॉपर्टी को छुपाता था. बैंक और कैश के जरिए मोटी रकम लेता था. पैसे लेने के बाद गायब हो जाता था. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रहा है. एक केस में उसे कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित कर रखा था.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ठगी के पैसे से उसने टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वह फेल हो गया. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब उसकी संपत्तियों और ठगी की रकम को ट्रेस करने में जुटी है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके.

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