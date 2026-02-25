हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRहोली के गीत में विपक्षी नेताओं पर मनोज तिवारी की चुटकी, अब कहा, 'हमें रिंकिया के पापा...'

होली के गीत में विपक्षी नेताओं पर मनोज तिवारी की चुटकी, अब कहा, 'हमें रिंकिया के पापा...'

Manoj Tiwari Holariya Song: मनोज तिवारी ने अपने होली के गाने पर कहा कि होली में भाभी, बहन, बाबा या चर्चित लोगों से ही मजाक किया जाता है.

By : अजातिका सिंह | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 08:52 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी ने होली के गाने में विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया है. उनके गाने में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव पर तंज किया गया है. इस गाने पर अब मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया भी दी है. एबीपी न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि होली पर किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए. बीजेपी सांसद ने कहा कि वो पहले कई होली पर गाने गा चुके हैं. उन्होंने कहा कि होली पर भाभी से, बहन से, बाबा से या चर्चित लोगों से ही मजाक होता है.

'होली में कुछ भी बोल दें, मैं बुरा नहीं मानूंगा'

उनके गाने पर अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया. इस पर मनोज तिवारी ने कहा, "अखिलेश जी ने बहुत सपोर्टिंग जवाब दिया है. वो होली में कुछ भी बोल दें, मैं बुरा नहीं मानूंगा. टोटी बोला तो बुरा क्यों लगेगा उन्हें? हमें लोग रिंकिया के पापा कहते हैं, हमे बुरा थोड़ी लगता है." बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने होली के गाने पर कहा कि मनोज तिवारी पुराने समाजवादी रहे हैं. जो कुछ उन्होंने कहा कि हम उसे स्वीकार करते हैं लेकिन हम कुछ कहेंगे तो उन्हें भी बुरा नहीं मानना चाहिए.

शंकराचार्य विवाद पर क्या बोले मनोज तिवारी?

शंकराचार्य विवाद पर उन्होंने कहा, "ये बहुत गंभीर विषय है. इसपर अभी कुछ नहीं कहना चाहता. इसमें पॉक्सो एक्ट भी आ गया है. आरोप-प्रत्यारोप भी है. हमें कानून पर भरोसा है." 

'मैंने रवि किशन और निरहुआ से भी मजे लिए हैं'

मनोज तिवारी ने कहा, "मृदुल म्यूजिक हमारा गाना है और अभी मिलियन से ज़्यादा व्यूज हो गए हैं. इसका मतलब लोग भी आनंद ले रहे हैं. मैंने रवि किशन और निरहुआ से भी मजे लिए हैं. ये तो छोटी-छोटी चुटकी है. होलरिया सुनने पर मैं झूमने लगता हूं. यही होली का रंग है."

Published at : 25 Feb 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Manoj Tiwari Delhi News Akhilesh Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
होली के गीत में विपक्षी नेताओं पर मनोज तिवारी की चुटकी, अब कहा, 'हमें रिंकिया के पापा...'
होली के गीत में विपक्षी नेताओं को मनोज तिवारी का तंज, जानें क्या कुछ कहा?
दिल्ली NCR
क्या मामूली आरोप में भी लिया जाएगा बायोमेट्रिक सैंपल? दिल्ली HC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब 
क्या मामूली आरोप में भी लिया जाएगा बायोमेट्रिक सैंपल? दिल्ली HC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब 
दिल्ली NCR
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा मामला, पुलिस को भी नोटिस
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा मामला, पुलिस को भी नोटिस
दिल्ली NCR
270 लोगों की जान लेने वाले एयर इंडिया हादसे पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला, जानें क्या दिया आदेश
270 लोगों की जान लेने वाले एयर इंडिया हादसे पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला, जानें क्या दिया आदेश
Advertisement

वीडियोज

Rashmika Mandanna & Vijay Deverakonda Wedding: करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं ये Star Couple!
Mahesh Babu और SS Rajamouli की हाथापाई, Varanasi की शूटिंग के बीच Video Viral!
Chitra Tripathi: स्वामी से लड़े ब्रह्मचारी, धर्मयुद्ध की बारी? | Avimukteshwaranand | POCSO Case
Vasudha: देव-वसुधा की जोड़ी पर चंद्रिका देवी का इम्तिहान
Tarique Rahman को Army Reshuffle की इतनी जल्दी क्या थी ? असली खेल समझिए! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi Israel Visit Live Updates: इजरायली संसद में लगे मोदी-मोदी के नारे, थोड़ी देर में करेंगे संबोधित, नेतन्याहू के साथ हुई 'सीक्रेट मीटिंग'
Live: इजरायली संसद में लगे मोदी-मोदी के नारे, थोड़ी देर में करेंगे संबोधित, नेतन्याहू के साथ हुई 'सीक्रेट मीटिंग'
महाराष्ट्र
BMC Budget: बीएमसी बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
BMC बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू सैमसन को मिलेगा मौका! अभिषेक शर्मा की होगी छुट्टी? कोच ने प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा अपडेट 
जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू को मिलेगा मौका! अभिषेक की होगी छुट्टी? प्लेइंग 11 पर आया अपडेट
Celebrities
बेटी-दामाद के सामने जब 51 की उम्र में पाक एक्ट्रेस ने रचाई थी दूसरी शादी, झेलनी पड़ी थी ट्रोलिंग
बेटी-दामाद के सामने जब 51 की उम्र में पाक एक्ट्रेस ने रचाई थी दूसरी शादी, झेलनी पड़ी थी ट्रोलिंग
इंडिया
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
फूड
PM Modi Israel Visit: विदेशी दौरे पर क्या खाते हैं पीएम मोदी, जानें इजरायल में उनके लिए कैसा रखा गया मेन्यू?
विदेशी दौरे पर क्या खाते हैं पीएम मोदी, जानें इजरायल में उनके लिए कैसा रखा गया मेन्यू?
जनरल नॉलेज
हर साल 54000 करोड़ रुपये दान कर रहे भारतीय, जानें धर्म के खाते में कितना जाता है पैसा?
हर साल 54000 करोड़ रुपये दान कर रहे भारतीय, जानें धर्म के खाते में कितना जाता है पैसा?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget