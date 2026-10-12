'ये तो केजरीवाल के भी बाप...', आशुतोष रांका का Video शेयर कर बोले मनोज तिवारी

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़े आंदोलन का आह्वान किया था, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही CJP के तीनों मुख्य सदस्यों को पुलिस ने डिटेन कर लिया था. अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली पुलिस थाने ले गई. उसी समय दीपके को दुखद खबर मिली कि गांव में उनकी दादी का निधन हो गया है.

एक ओर सीजेपी का कहना है कि अभिजीत दीपके ने कई बार पुलिस ने आग्रह किया कि उन्हें अपने भाई से बात करने दें, लेकिन अधिकारियों ने सुना नहीं. दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की ओर से वीडियो जारी कर यह बताया गया कि उन्होंने दीपके को घर वालों से बात करने का ऑफर दिया था लेकिन वे राजी नहीं हुए. अब इस मुद्दे पर भी सियासी रार छिड़ गई है. दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद मनोज तिवारी ने सीजेपी सदस्यों पर जमकर हमला बोला.

दरअसल, आशुतोष रांका ने बीते रविवार (11 अक्टूबर) को प्रेस कांफ्रेंस करते हुए दिल्ली पुलिस पर बड़े आरोप लगाए थे और कहा था कि अभिजीत दीपके के इस कठिन समय में भी पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने भी जवाब में वीडियो जारी कर यह दावा किया कि सीजेपी झूठे दावे कर रही है. इसपर मनोज तिवारी ने कहा, "ये काकरोच पार्टी के चेहरे हैं. झूठ बोलने में ये तो केजरीवाल के भी बाप निकले." मनोज तिवारी ने आगे कहा, "इतनी जल्दी अपनी मिट्टी पलीद करा लेंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था. इनके झूठ की एक बानगी देखिये."

ये काकरोच पार्टी के चेहरे हैं.. झूठ बोलने में ये तो केजरीवाल के भी बाप निकले.. इतनी जल्दी अपनी मिट्टी पलीद करा लेंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था ! इनके झूठ की एक बानगी देखिये 😊 https://t.co/CkGD4O49yj — Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) October 12, 2026

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आशुतोष रांका ने दिल्ली पुलिस पर लगाए ये आरोप

वीडियो में आशुतोष रांका कहते दिख रहे हैं, "दादी के निधन की खबर सुनने के बाद दीपके ने कहा था कि मेरे माता-पिता बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हार्ट के मरीज हैं. आप मेरे कजिन से मुझे बात करने दीजिए. मैं समझना चाहता हूं कि क्या हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस का दिल नहीं पसीजा. इस देश में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि किसी के करीब के गुजर जाने के बाद भी ये लोग अमानवीय बर्ताव करते हैं."

दिल्ली पुलिस ने सफाई में क्या कहा?

दिल्ली पुलिस के पास अभिजीत दीपके की दादी के निधन की सूचना प्राप्त हुई थी. यह दुखद समाचार उन तक पहुंचाने के लिए पुलिस अधिकारी उनके पास गए. उनसे पूछा गया कि फ्लाइट, कॉल या जो भी जरूरत हो, वो बता दें. उनसे लगातार पूछा गया कि उनके घरवालों से बात करा दें, लेकिन उन्होंने मना किया.

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