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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'ये तो केजरीवाल के भी बाप...', आशुतोष रांका का Video शेयर कर बोले मनोज तिवारी

'ये तो केजरीवाल के भी बाप...', आशुतोष रांका का Video शेयर कर बोले मनोज तिवारी

मनोज तिवारी ने CJP के आशुतोष रांका पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग इतनी जल्दी अपनी मिट्टी पलीद करा लेंगे, ऐसा नहीं सोचा था. बीजेपी सांसद उस बयान पर भड़के जिसमें रांका ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए थे.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 12 Oct 2026 01:15 PM (IST)
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़े आंदोलन का आह्वान किया था, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही CJP के तीनों मुख्य सदस्यों को पुलिस ने डिटेन कर लिया था. अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली पुलिस थाने ले गई. उसी समय दीपके को दुखद खबर मिली कि गांव में उनकी दादी का निधन हो गया है.

एक ओर सीजेपी का कहना है कि अभिजीत दीपके ने कई बार पुलिस ने आग्रह किया कि उन्हें अपने भाई से बात करने दें, लेकिन अधिकारियों ने सुना नहीं. दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की ओर से वीडियो जारी कर यह बताया गया कि उन्होंने दीपके को घर वालों से बात करने का ऑफर दिया था लेकिन वे राजी नहीं हुए. अब इस मुद्दे पर भी सियासी रार छिड़ गई है. दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद मनोज तिवारी ने सीजेपी सदस्यों पर जमकर हमला बोला.

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दरअसल, आशुतोष रांका ने बीते रविवार (11 अक्टूबर) को प्रेस कांफ्रेंस करते हुए दिल्ली पुलिस पर बड़े आरोप लगाए थे और कहा था कि अभिजीत दीपके के इस कठिन समय में भी पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने भी जवाब में वीडियो जारी कर यह दावा किया कि सीजेपी झूठे दावे कर रही है. इसपर मनोज तिवारी ने कहा, "ये काकरोच पार्टी के चेहरे हैं. झूठ बोलने में ये तो केजरीवाल के भी बाप निकले." मनोज तिवारी ने आगे कहा, "इतनी जल्दी अपनी मिट्टी पलीद करा लेंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था. इनके झूठ की एक बानगी देखिये."

यह भी पढ़ें: 'हम तुम्हारी तरह गुंडे नहीं हैं', दिल्ली पुलिस पर भड़के अभिजीत दीपके

आशुतोष रांका ने दिल्ली पुलिस पर लगाए ये आरोप

वीडियो में आशुतोष रांका कहते दिख रहे हैं, "दादी के निधन की खबर सुनने के बाद दीपके ने कहा था कि मेरे माता-पिता बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हार्ट के मरीज हैं. आप मेरे कजिन से मुझे बात करने दीजिए. मैं समझना चाहता हूं कि क्या हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस का दिल नहीं पसीजा. इस देश में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि किसी के करीब के गुजर जाने के बाद भी ये लोग अमानवीय बर्ताव करते हैं."

दिल्ली पुलिस ने सफाई में क्या कहा?

दिल्ली पुलिस के पास अभिजीत दीपके की दादी के निधन की सूचना प्राप्त हुई थी. यह दुखद समाचार उन तक पहुंचाने के लिए पुलिस अधिकारी उनके पास गए. उनसे पूछा गया कि फ्लाइट, कॉल या जो भी जरूरत हो, वो बता दें. उनसे लगातार पूछा गया कि उनके घरवालों से बात करा दें, लेकिन उन्होंने मना किया. 

यह भी पढ़ें: 'झूठी FIR से डरते नहीं', बंगला साहिब विवाद में FIR पर बोले सौरभ भारद्वाज

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 12 Oct 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS VIRAL VIDEO MANOJ TIWARI Abhijeet Dipke Ashutosh Ranka
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