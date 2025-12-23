हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में लगाया जाएगा पहला ई-वेस्ट प्लांट, 'नो PUC, नो फ्यूल' पर भी कैबिनेट में बड़ा फैसला

दिल्ली में लगाया जाएगा पहला ई-वेस्ट प्लांट, 'नो PUC, नो फ्यूल' पर भी कैबिनेट में बड़ा फैसला

Delhi Pollution News: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अभी तक हमें 12 ऐसे PUC सेंटर मिले जिनके मापदंड ठीक नहीं थे, उन्हें नोटिस भेज दिया गया है और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 23 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में रेखा गुप्ता कैबिनेट की बैठक में प्रदूषण को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार (23 दिसंबर) को हुई कैबिनेट मीटिंग पर जानकारी देते हुए बताया कि डीटीसी के जो ऑपरेशन पहले DIMS के पास थे, अब पूरी तरह डीटीसी के पास होंगे. इससे रूट रेशनलाइजेशन करना आसान होगा. हमारे ड्राइवर और कंडक्टर्स को इससे काम मिलेगा. वहीं, होंडाबी कला में E वेस्ट पार्क का टेंडर दिया जाएगा. ये दिल्ली में पहला ऐसा प्लांट होगा. यह 100% नॉर्म्स को फॉलो करेगा. जिसमें न वाटर पॉल्यूशन न कोई और पॉल्यूशन होगा. 

इसमें प्रदूषण के मापदंड लागू होंगे. दिल्ली के अंदर तकरीबन एक हजार से ज्यादा ऐसी वाटर बॉडीज हैं,जिनको जिंदा करना है, उसमें से दिल्ली सरकार के पास 134 हैं. एमसीडी मिलाकर कुल 160 हैं. यह प्रदूषण रोकथाम में सार्थक कदम है.12 PUCC सेंटर को ब्लैकलिस्ट किया गया

मंत्री सिरसा ने बताया, ''दिल्ली में ग्रेप 4 के साथ 'NO PUC NO FUEL' चल रहा था, उसको ग्रेप 4 हटने पर भी लागू किया जाएगा. अभी तक हमें 12 ऐसे PUC सेंटर मिले जिनके मापदंड ठीक नहीं थे, उन्हें नोटिस भेज दिया गया है और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. इनकी जगह नए आएंगे, जिसमें गड़बड़ी पाई गई उस पर सख्त कार्रवाई होगी. इस कदम में कोई किसी तरह की बेईमानी करता है तो वह अपराध है.''

4 नए ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन को हरी झंडी

मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये भी कहा, ''4 नए ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन को भी मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दी गई है. दिल्ली में जो हाई राइज बिल्डिंग पर ऑप्शन दिया गया है कि MIST जो हमारा कामयाब कॉन्सेप्ट है, उसको इन बिल्डिंग के पास लाया जा सकता है, क्योंकि यह डस्ट मिटिगेशन के लिए कारगर कदम है. डीपीसीसी ने अबतक 411 और MCD ने 400 पॉल्यूशन इंडस्ट्री को सील किया है. जो कदम उठाए जा सकते हैं वो उठा रहे हैं. आज मौसम खराब रहने की आशंका है. हम और भी कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रदूषण रोकथाम में कारगर है.''

दिल्ली कैबिनेट के अहम फैसले

  • जल्द ही टेंडर जारी कर दिल्ली का पहला ई-वेस्ट प्लांट लगाया जाएगा. यह जीरो वेस्टेज फॉर्मूला पर काम करेगा
  • दिल्ली में 1000 से अधिक जलाशयों का कायाकल्प किया जाएगा. इनमें से करीब 150 जलाशय सरकार और एमसीडी के अधीन हैं.
  • पहले डीपीसीसी द्वारा 19 करोड़ रुपये दिए गए थे, अब मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और एजेंसियों को 100 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है.
  • GRAP हटने के बाद भी “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नियम जारी रहेगा.
  • जांच में 12 पीयूसी सेंटर बंद पाए गए, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है.
  • मुख्यमंत्री ने व्यावसायिक वाहनों के लिए 4 नए टेस्टिंग स्टेशन को मंजूरी दी है.
  • ऊंची इमारतों में धूल नियंत्रण के लिए मिस्ट सिस्टम लागू करने की अनुमति दी गई है.

प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई

  • डीपीसीसी की ओर से 411 इंडस्ट्रिज यूनिट को क्लोजर नोटिस जारी.
  • एमसीडी ने 400 फैक्ट्रियों को सील किया.
About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 23 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Manjinder Singh Sirsa Pollution DELHI NEWS
