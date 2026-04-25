हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअरविंद केजरीवाल और सिसोदिया बढ़ाएंगे राघव चड्ढा की मुश्किलें! उठाएंगे यह बड़ा कदम

अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया बढ़ाएंगे राघव चड्ढा की मुश्किलें! उठाएंगे यह बड़ा कदम

Arvind Kejriwal News: मनीष सिसोदिया ने AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है. दोनों नेताओं ने पार्टी में टूट और इसके संभावित प्रभाव और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 25 Apr 2026 11:10 AM (IST)
Preferred Sources

राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के दावे के बाद राजनीति गरमाई हुई है. इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस संकट को लेकर अब नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. पार्टी नेताओं के बीच स्थिति को लेकर विचार-विमर्श जारी है. शुक्रवार (24 अप्रैल) को देर रात, गुजरात दौरे से लौटने के बाद, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की. 

मनीष सिसोदिया गुजरात नगर निगम चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार करने राजकोट गए थे. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने बताया, "देर रात दिल्ली लौटने के बाद, मनीष सिसोदिया एयरपोर्ट से सीधे पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर गए. दोनों नेताओं ने आधे घंटे से अधिक समय तक मुलाकात की." 

राज्यसभा के सभापति को सौंपेंगे चिट्ठी 

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी में टूट और इसके संभावित प्रभाव और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की. अब आम आदमी पार्टी (AAP) भी इस मामले में राज्यसभा के सभापति को पत्र भेजने की तैयारी में है. पार्टी सूत्रों ने बताया कि उच्च सदन के मुख्य सचेतक एनडी गुप्ता, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी सौंपेंगे.

राघव चड्ढा, पाठक और मित्तल के खिलाफ कार्रवाई की करेंगे मांग

एनडी गुप्ता की चिट्ठी में दल-बदल विरोधी कानून के तहत राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी. ये तीन नेता सार्वजनिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए हैं. बाकी के चार नेताओं को सार्वजनिक रूप से ऐसा करते नहीं देखा गया. इसलिए, मुख्य सचेतक बीजेपी दफ्तर में पहुंचे तीनों सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे.

सबसे भरोसेमंद साथी से बागी तक, राघव चड्ढा का जाना अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका?

AAP सांसद संजय सिंह ने क्या कहा था?

इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी घोषणा की थी कि वे राज्यसभा सभापति को पत्र लिखकर संविधान की दसवीं अनुसूची का हवाला देते हुए तीनों सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे. दसवीं अनुसूची में दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का विस्तृत वर्णन है. 

बता दें कि राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल शुक्रवार (24 अप्रैल) को बीजेपी में शामिल हो गए. राघव चड्ढा ने कहा कि 'आप' के दो-तिहाई से ज्यादा सांसदों का बीजेपी में विलय हो गया है. राघव चड्ढा नेतृत्व में अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल ने आप छोड़कर बीजेपी में जाने का फैसला लिया है. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी में ये दरार पिछले कई हफ्तों से पनप रही थी. राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद से मतभेद और भी साफ तौर से नजर आने लगा था.

AAP राज्यसभा में साफ! राघव चड्ढा BJP में शामिल, अयोग्य करने की होगी मांग | 10 बड़ी बातें

Published at : 25 Apr 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Manish Sisodia Delhi News Raghav Chadha AAP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया बढ़ाएंगे राघव चड्ढा की मुश्किलें! उठाएंगे यह बड़ा कदम
अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया बढ़ाएंगे राघव चड्ढा की मुश्किलें! उठाएंगे यह बड़ा कदम
दिल्ली NCR
क्या दिल्ली विधानसभा में भी घट जाएगी AAP की संख्या? राघव चड्ढा के BJP में जाने से बिगड़ेगा गणित
क्या दिल्ली विधानसभा में भी घट जाएगी AAP की संख्या? राघव चड्ढा के BJP में जाने से बिगड़ेगा गणित
दिल्ली NCR
गुरुग्राम ब्लैकमेलिंग मामले में बड़ा खुलासा, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फरार आरोपी को दबोचा
गुरुग्राम ब्लैकमेलिंग मामले में बड़ा खुलासा, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फरार आरोपी को दबोचा
दिल्ली NCR
'शिकायत जायज हो सकती है लेकिन...', राघव चड्ढा के पार्टी छोड़ने पर बोले योगेंद्र यादव
'शिकायत जायज हो सकती है लेकिन...', राघव चड्ढा के पार्टी छोड़ने पर बोले योगेंद्र यादव
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Fuel Crisis: पाकिस्तान में फिर फूटा महंगाई का बम, ईरान जंग के बीच शहबाज सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या हैं ताजा रेट
पाकिस्तान में फिर फूटा महंगाई का बम, ईरान जंग के बीच शहबाज सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या हैं ताजा रेट
महाराष्ट्र
राघव चड्ढा पर जमकर बरसे संजय राउत, किसे बताया 'बेशर्म' और किसे 'बकासुर'
राघव चड्ढा पर जमकर बरसे संजय राउत, किसे बताया 'बेशर्म' और किसे 'बकासुर'
इंडिया
राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले?
राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले?
आईपीएल 2026
Watch: विराट कोहली ने लगाया छक्का तो स्टैंड्स में डांस करने लगी अनुष्का शर्मा, यहां देखें वीडियो
विराट कोहली ने लगाया छक्का तो स्टैंड्स में डांस करने लगी अनुष्का शर्मा, यहां देखें वीडियो
बॉलीवुड
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
विश्व
'ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होगी कोई सीधी बातचीत', पाकिस्तान में वार्ता से पहले तेहरान की दो टूक
'ईरान-अमेरिका के बीच नहीं होगी कोई सीधी बातचीत', पाकिस्तान में वार्ता से पहले तेहरान की दो टूक
पंजाब
AAP छोड़ BJP में शामिल 7 सांसदों पर भगवंत मान का तंज, कहा- अदरक, लहसुन, जीरा....'
AAP छोड़ BJP में शामिल 7 सांसदों पर भगवंत मान का तंज, कहा- अदरक, लहसुन, जीरा....'
टेक्नोलॉजी
लैपटॉप को स्टिकर लगाकर सजाने वाले सुन लें, यह गलती कर दी तो हो जाएगी बड़ी गड़बड़
लैपटॉप को स्टिकर लगाकर सजाने वाले सुन लें, यह गलती कर दी तो हो जाएगी बड़ी गड़बड़
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
Embed widget