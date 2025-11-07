'ये तो जस्टिस पारदीवाला के जजमेंट से भी खराब', स्ट्रे डॉग्स पर SC के आदेश पर बोलीं मेनका गांधी

सुप्रीम कोर्ट के शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों समेत अन्य सार्वजनिक जगहों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि ये तो जस्टिस पारदीवाला के जजमेंट से भी खराब है. ये एक ऐसा जजमेंट है जिसे अमल में नहीं लाया जा सकता है. बीजेपी नेता ने सवाल उठाया कि अगर 5000 कुत्तों को हटा दिया जाए, तो आप उन्हें कहां रखेंगे? आपको इसके लिए 50 शेल्टर की जरूरत है.

एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने आगे कहा, ''50 शेल्टर के लिए आप आधा-आधा एकड़ जमीन निकालिए और इन कुत्तों को उसमें रखिए लेकिन वो तो है नहीं. स्ट्रे डॉग्स को उठाने के लिए भी लोग चाहिए और पांच हजार कुत्तों को हटाने से फर्क क्या पड़ेगा? 8 लाख कुत्ते अगर यहां हैं तो पांच हजार कुत्ते हटाने से क्या होगा?''

#WATCH | SC ordered removal of all stray dogs from the premises of educational institutions, hospitals, bus and railway stations and directed that they won’t be released back in the same area after sterilisation.



Animal rights activist & BJP leader Maneka Gandhi says, "This is… pic.twitter.com/ticMUrhtDS — ANI (@ANI) November 7, 2025

ये जानवर जाएंगे कहां- मेनका गांधी

उन्होंने ये भी कहा, ''इससे भी अजीब आदेश ये है कि स्ट्रे डॉग्स को स्कूल से निकालो, अस्पताल, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन परिसर से निकालो. अब सवाल ये है कि अगर ये संभव हो सकता था तो ये हो जाता. ये ऑर्डर यूजीसी के खिलाफ गया है. यूजीसी ने तीन महीने पहले ऑर्डर दिया था कि हर कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को एक वेल्फेयर सोसायटी बनानी पड़ेगी, इससे वो जानवरों का ख्याल रख सकते हैं और दूसरा ये कि वो अच्छे सिटिजन बन जाएंगे. अब आपने कह दिया कि सभी कुत्तों को निकालो, चलिए आपने सबका बोल दिया लेकिन ये जानवर जाएंगे कहां?''

डॉग बाइट 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे- मेनका गांधी

मेनका गांधी ने उदाहरण देते हुए बताया, ''मान लीजिए कि एक स्कूल में 15 जानवर हैं, जो स्टाफ भी देख रहा है, स्कूल भी देख रहा है, वहीं बढ़े पले हैं. अब 15 कुत्तों को आप कहां निकालोगे? सड़क पर निकालोगे. जब आप इसे सड़क पर निकालोगे तो ये कुत्ते जो कभी देखा नहीं कि खाना कहां से आ रहा है, अब एक-एक आदमी जो सड़क पर चलने वाला है, उसके पीछे भागेंगे. वो डंडा निकालेगा. ये उसको काटेंगे. तो आपने बच्चों और बुजुर्ग के लिए इस देश को बहुत ही अनसेफ कर दिया है. अब आप देखेंगे कि डॉग बाइट 100 गुना ज्यादा अगले हफ्ते में बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने ये तो नहीं बताया कि जानवर जाएंगे कहां?''

BJP नेता ने आगे कहा, ''आपके पास दिल्ली में 10 हजार स्कूल हैं. हर एक स्कूल में मान लीजिए दो कुत्ते हैं. उन दो कुत्तों को अगर आप निकालेंगे तो 20 हजार कुत्ते निकाले जाएंगे. 20 हजार जानवर बिना खाने के सड़क पर आ गए. तो अब बताइए कि उसका क्या होगा. अस्पताल से भी यही हालत हैं. सरकारी अस्पताल में पेशेंट्स के साथ कई लोग आते हैं. वहां वे बैठे-बैठे कुत्तों को खिला लेते हैं, बंदर को खिलाते हैं. आपने उनके ऊपर तो पाबंदी नहीं लगाई लेकिन आप कह रहे हैं कि कुत्तों को निकालो. कहां निकालो तो गेट के बाहर. गेट के बाहर जो पेशेंट आता है तो उसकी तो शामत आ गई.''

ये तो बिना सोचे समझे वाला मामला हुआ- मेनका गांधी

उन्होंने ये भी कहा, ''रेलवे स्टेशन में अगर आप पांच फुट की दीवार लगाएंगे तो लोग अंदर आएंगे कैसे? जहां से आपने गेट लगा दिया, वहां से तो कुत्ते भी निकल आएंगे. आपके पास देश भर में करीब 1 करोड़ बस स्टॉप हैं. सभी पर आपने पांच फुट की दीवार का ऑर्डर दे दिया. अब वो बस को कैसे देखेंगे, वो दीवार बनेगी कहां? ये तो बिना सोचे, समझे छूमंतर-काली कंतर वाला मामला हुआ कि हमने जो बोल दिया वो हो गया.''

मेनका गांधी ने एबीसी सेंटर्स को लेकर क्या कहा?

मेनका गांधी ने कहा, ''आपने आज तक एक रुपया भी एबीसी प्रोग्राम में नहीं डाला है. आपने शहरों पर छोड़ दिया. अब दिल्ली के पास शायद पैसा हो, लेकिन अररिया, बोधगया, नासिक इनके पास पैसे कहां हैं. नासिक के पास शायद हो भी लेकिन बिहार के शहरों में पैसे कहां हैं. पंजाब के पास पहले ही कर्ज तो इतना पैसा कहां से खर्च करेंगे. इससे अच्छा है कि आप हेल्थ मिनिस्ट्री को दे दें और उन्हें बोलिए कि प्रोग्राम बनाएं. आप पैसा लगाइए, एबीसी सेंटर्स बनाइए.

उन्होंने आगे कहा, ''700 जिले हैं, 700 एनजीओ की ट्रेनिंग करवाइए. उसमें 1400 डॉक्टर्स अपनी तरफ से रखिए. मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए. मेरी गारंटी है कि दो साल के अंदर जो देश में एक करोड़ 30 लाख कुत्ते हैं, आप उनको 70 लाख तक ले आओगे. पैसे और ट्रेनिंग को लेकर आपने आदेश नहीं दिया तो क्या छूमंतर कालीकंतर से काम चल जाएगा?''

स्ट्रे डॉग्स को लेकर SC का क्या है आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स के काटने की घटनाओं में खतरनाक इजाफे को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार (07 नवंबर) को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को आदेश दिया कि वे सभी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक खेल परिसरों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों आदि से सभी आवारा कुत्तों को हटाना सुनिश्चित करें.