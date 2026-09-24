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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट

दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट

दिल्ली के नारायणा में एक युवक की मामूली विवाद में हत्या कर दी गई. युवक को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 24 Sep 2026 08:05 PM (IST)
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वेस्ट दिल्ली के नारायणा गांव में दोस्तों के बीच शुरू हुई कहासुनी ने हिसंक रूप ले लिया, जिसकी कीमत एक युवक को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी. घटना शनिवार रात की है, जब खुद को 'पापा कहो' की बात से शुरू हुई कहासुनी विवाद तक पहुंच गई. इस बीच मामूली विवाद में 18 वर्षीय युवक सुमित गिरी की चाकू मारकर हत्या कर दी. 

इस मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान राजेश कुमार (45) और उनके दो बेटे अमन कुमार (22) एवं अनुराग कुमार (21) के रूप में हुई है. गिरफ्तार आरोपियों में दो सगे भाई समेत धमकी देने वाला पिता भी शामिल है.

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आरोपी के पिता और भाई ने भी मृतक युवक को पीटा

डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी के मुताबिक शनिवार की रात मृतक सुमित गिरी उसके दोस्त अमन और एक अन्य युवक नरसिंह के बीच खुद को 'पापा' कहने को लेकर बहस छिड़ गई थी. बात इतनी बढ़ी कि आरोपी अमन ने चाकू निकाल लिया और ताबड़तोड़ हमला कर सुमित को लहू-लुहान कर दिया.

इस दौरान बीच-बचाव करने आए सरगम नाम के युवक को भी आरोपी ने घायल कर दिया. घटना की जानकारी पर आरोपी अमन का पिता राजेश और भाई अनुराग भी मौके पर पहुंचे. लेकिन जख्मों से कराह रहे सुमित को अस्पताल पहुंचाने के बजाय वे उसे लातों से पीटने लगे.

इसके बाद आरोपी पिता राजेश ने उसे किसी का नाम न लेने की धमकी दी और फिर तीनों वहां से फरार हो गए. सुमित के परिजन उसे लेकर डीडीयू अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद करीब रात साढ़े 9 बजे पुलिस को अस्पताल प्रशासन से घटना की सूचना मिली.

दिल्ली और आसपास के ठिकानों पर पुलिस ने दी दबिश

हत्या के बाद से फरार हुए आरोपी की पकड़ के लिए एसीपी मायापुरी की देख-रेख और एसएचओ नारायणा के नेतृत्व में एसआई दीपक चंद्र, हेड कांस्टेबल बिपेश और सुनील टीम की टीम का गठन किया गया. पुलिस ने सूत्रों को सक्रिय किया और टेक्निकल सर्विलांस का भी सहारा लिया. दिल्ली और इसके आसपास के क़ई इलाकों में आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी गई. 

आखिरकार पुलिस को उनके लोकेशन की सटीक जानकारी मिली और उन्हें दबोच लिया गया. पूछताछ में पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं. इस मामले में आगे की जांच जारी है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI POLICE
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