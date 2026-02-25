दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों पर किए गए नस्लीय टिप्पणी के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपी रूबी जैन को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराएं आरोपी के खिलाफ जोड़ी हैं.

इस मामले की जांच एसीपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है. जिसकी जांच जारी है. बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों के साथ पड़ोसी जोड़े ने नस्लीय शब्दों का इस्तेमाल कर प्रताड़ित किया गया. बताया जा रहा है कि यह बदसुलूकी मामली बात को लेकर की गई थी.

आखिर क्या था पूरा मामला?

मालवीय नगर में रह रही नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों ने अपने घर में एयर कंडीशनर लगवाने के लिए ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया. इस ड्रिलिंग के दौरान मिट्टी उन लड़कियों के फ्लैट से नीचे रह रहे दंपित के घर में गिर गई. जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया. विवाद इतना बढ़ा की दंपति ने लड़कियों के साथ अभद्रता करते हुए नस्लीय टिप्पणी कर अपमान किया.

पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार

पुलिस ने अभद्रता और नस्लीय टिप्पणी करने वाली महिला आरोपी रूबी जैन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस द्वारा रूबी जैन के खिलाफ मालवीय नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है. जिसकी जांच के आदेश एसीपी रैंक के अधिकारी को दिए गए हैं.

पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस द्वारा महिला के खिलाफ आगे की सख्त कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त कर दुख जताया था. साथ ही उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि इस शर्मनाक घटना की कड़ी निंदा करता हूं.