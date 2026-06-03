मालवीय नगर अग्निकांड: छोटे बच्चे को लेकर तीसरी मंजिल से कूदी महिला, टूटी हड्डियां, भयावह था मंजर

Delhi Hotel Fire: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन नाम का होटल आग की चपेट में आने के बाद जलकर खाक हो गया. इस हादसे में 21 लोग जिंदा जल गए. 21 लोगों की जलकर हुई मौत ने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है. इस बीच चश्मदीदों ने जो बताया वह सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी.

मौके पर मौजूद ओम नाम के एक शख्स ने बताया, "सुबह 9.30 बजे मैं और मेरा दोस्त स्कूटी से जा रहे थे, तब हमने देखा कि इस बिल्डिंग में पूरी तरह से आग लगी हुई है और लोग इमारत से कूद रहे हैं. करीब 4-5 लोगों को खिड़की का शीशा तोड़कर कूदते देखा था. एक आदमी कूदा तो उसका पूरा पैर टूट गया था. फिर कुछ समय में फायर ट्रक आने लगे, पूरा इलाका ब्लॉक हो गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई."

Delhi Restaurant Fire LIVE: दिल्ली में मालवीय नगर के रेस्तरां में लगी भीषण आग, 21 की मौत, मरने वालों में सबसे ज्यादा विदेशी

#WATCH | Delhi: A local resident named Sher Khan says, "I was going to the shop in the morning. There was a small fire here at first, then it kept increasing. As the fire increased, it seemed as if there was no way to jump from here. People spread mattresses, and some from the… https://t.co/c8pm6vjoFv pic.twitter.com/cIk4C2E1f1 — ANI (@ANI) June 3, 2026

छोटे बच्चे को लेकर कूदी महिला, टूटा पैर

दूसरे चश्मदीद शेर खान ने बताया कि वह अपनी दुकान के लिए जा रहे थे जब उन्होंने देखा कि बिल्डिंग में थोड़ी आग लगी थी. समय के साथ वह बढ़ती चली गई. इमारत से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था. फिर लोगों ने सड़क पर गद्दे बिछाए. फिर एक महिला छोटे से बच्चे को लेकर तीसरी मंजिल से कूदी और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया. वह खुद ही कह रही थी कि मेरा पैर टूट चुका है. बहुत लोग एक के बाद एक कूदने लगे. मामला बढ़ता ही चला गया.

Watch : मालवीय नगर की भीषण आग में जब लोगों ने जान बचाने के लिए लगाई जान की बाजी, सामने आए Videos