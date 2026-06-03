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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमालवीय नगर अग्निकांड: छोटे बच्चे को लेकर तीसरी मंजिल से कूदी महिला, टूटी हड्डियां, भयावह था मंजर

मालवीय नगर अग्निकांड: छोटे बच्चे को लेकर तीसरी मंजिल से कूदी महिला, टूटी हड्डियां, भयावह था मंजर

Malviya Nagar Hotel Fire: एक चश्मदीद ने बताया कि स्थानीय लोग अपने घरों से गद्दे लेकर आए ताकि अंदर फंसे लोग बिल्डिंग से कूदें तो उन्हें कम चोट आए. तीसरी मंजिल से एक महिला छोटे से बच्चे को लेकर नीचे कूदी.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 03 Jun 2026 01:08 PM (IST)
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Delhi Hotel Fire: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन नाम का होटल आग की चपेट में आने के बाद जलकर खाक हो गया. इस हादसे में 21 लोग जिंदा जल गए. 21 लोगों की जलकर हुई मौत ने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है. इस बीच चश्मदीदों ने जो बताया वह सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी.

मौके पर मौजूद ओम नाम के एक शख्स ने बताया, "सुबह 9.30 बजे मैं और मेरा दोस्त स्कूटी से जा रहे थे, तब हमने देखा कि इस बिल्डिंग में पूरी तरह से आग लगी हुई है और लोग इमारत से कूद रहे हैं. करीब 4-5 लोगों को खिड़की का शीशा तोड़कर कूदते देखा था. एक आदमी कूदा तो उसका पूरा पैर टूट गया था. फिर कुछ समय में फायर ट्रक आने लगे, पूरा इलाका ब्लॉक हो गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई."

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छोटे बच्चे को लेकर कूदी महिला, टूटा पैर

दूसरे चश्मदीद शेर खान ने बताया कि वह अपनी दुकान के लिए जा रहे थे जब उन्होंने देखा कि बिल्डिंग में थोड़ी आग लगी थी. समय के साथ वह बढ़ती चली गई. इमारत से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था. फिर लोगों ने सड़क पर गद्दे बिछाए. फिर एक महिला छोटे से बच्चे को लेकर तीसरी मंजिल से कूदी और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया. वह खुद ही कह रही थी कि मेरा पैर टूट चुका है. बहुत लोग एक के बाद एक कूदने लगे. मामला बढ़ता ही चला गया. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 03 Jun 2026 01:07 PM (IST)
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