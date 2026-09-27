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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRSIR पर चुनाव आयोग के बड़े फैसले, दिल्ली के वोटरों को मिली राहत

SIR पर चुनाव आयोग के बड़े फैसले, दिल्ली के वोटरों को मिली राहत

चुनाव आयोग ने SIR को लेकर शनिवार (26 सितंबर) को हुई बैठकल के बाद दिल्ली और महाराष्ट्र के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 27 Sep 2026 02:08 PM (IST)
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चुनाव आयोग की एक अहम बैठक SIR को लेकर शनिवार (26 सितंबर) को हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है.

इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने अभी तक आपत्तियां दाखिल नहीं की है. खास बात यह है कि आयोग ने नोटिस पाने वाले उन वोटरों के लिए प्रक्रिया आसान करने का फैसला किया है, जिनके मामले में मैपिंग नहीं होने या लॉजिकल गड़बड़ियों की वजह से नोटिस जारी किए गए हैं.

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अब वोटरों को नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

ऐसे लोगों को दस्तावेज जमा करने के लिए ERO ( निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) या AERO दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी. बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) खुद उनके घर जाकर दस्तावेज जुटाएंगे और ERO के फैसले के लिए उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे. आयोग ने कहा है कि ऐसे मामलों में सुनवाई की जरूरत पड़ने पर ERO तय करेगा कि उसे किस तरीके से कराया जाए. खास परिस्थितियों में ऑनलाइन सुनवाई को प्राथमिकता दी जा सकती है. वोटर चाहें तो अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को अपनी तरफ से सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत कर सकता है.

तारीख बढ़ने से 33 लाख वोटरों को राहत

आयोग के इस निर्णय से दिल्ली में करीब 33 लाख वोटरों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें माइनर मिस्टेक्स पर नोटिस थमा दिए गए थे. आयोग ने बताया कि दिल्ली में SIR में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तारीख 30 अक्टूबर और इनके निपटारे की तारीख 30 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी है. महाराष्ट्र में भी दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 12 अक्टूबर की है और इनके निपटारे की अवधि 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है.

 हेल्प डेस्क और विशेष कैंप की व्यवस्था

बैठक में नाइट शेल्टर में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों और बेघर लोगों तक पहुंच बनाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में हेल्प डेस्क और विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इन कैंपों का मकसद ऐसे लोगों के लिए मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाना है. वहीं, आयोग ने SIR के लिए फॉर्म 6 के साथ लगाए जाने वाले डिक्लेरेशन को लेकर भी स्थिति साफ की है. आयोग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस डिक्लेरेशन को सही ठहराया है. वहीं, नॉन-SIR अवधि में निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत लागू संबंधित फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा.

ECINet को लेकर भी बड़ा फैसला

ECINet को लेकर भी आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. फील्ड अधिकारियों को उनकी कानूनी शक्तियों के हिसाब से ECINet सिस्टम में रोल-बेस्ड एक्सेस मिला हुआ है. अब सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी ECINet की समीक्षा करेगी. इस कमेटी में IIT या IIIT का एक स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होगा. कमेटी यह जांचेगी कि पोर्टल एक्ट और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं और फिर उस आधार पर अपनी रिपोर्ट आयोग को देगी.

आयोग ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अलग-अलग राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मिले सुझावों के आधार पर ECINet में कई अपग्रेड पहले ही किए जा चुके हैं. फील्ड अधिकारियों को अगर किसी अतिरिक्त फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होगी तो उसे भी उपलब्ध कराया जाएगा. आगे IT मॉड्यूल और पोर्टल से जुड़ी नई पहल को आयोग की मंजूरी से पहले अधिकारियों की कमेटी यानी COO में चर्चा के लिए रखा जाएगा.

बैठक का एजेंडा होगा सर्कुलेट 

आयोग ने अपनी बैठकों की प्रक्रिया को लेकर भी फैसला लिया है. अब हर बैठक का एजेंडा पहले से सर्कुलेट किया जाएगा और बैठक के मिनट्स जारी किए जाएंगे. अधिकारियों की APAR यानी Annual Performance Appraisal Report हर साल तय समय सीमा के भीतर, यानी 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी. अधिकारियों के विदेश दौरों के लिए भी आयोग से मंजूरी लेना जरूरी होगा. आयोग के कमिश्नरों की ओर से अधिकारियों को दिए जाने वाले सभी निर्देशों का सावधानी से पालन करने को कहा गया है.

छूटे हुए वोटरों और नए वोटरों के लिए विशेष अभियान

आयोग ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. SIR के दौरान या उसके बाद जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में छूट गया है, वे लगातार अपडेट की प्रक्रिया के तहत संबंधित ERO के पास आवेदन कर सकते हैं. इसमें युवा और पहली बार वोट देने वाले लोग भी शामिल हैं. आयोग ने सभी राज्यों के CEO को ऐसी प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए हैं. CEOs, DEOs और EROs को इन छूटे हुए वोटरों और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए तत्काल विशेष अभियान शुरू करने को कहा गया है.

आयोग ने कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया है. आयोग के अनुसार यह पत्र आयोग या उसके IT डिवीजन से जुड़े किसी नीतिगत मामले को लेकर नहीं था. यह ECI में डेप्युटेशन पर काम कर रहे एक अधिकारी से जुड़ा मामला था. आयोग ने कहा कि संबंधित अधिकारी की ओर से जारी काम के पुनर्वितरण से जुड़े आदेश दो कमिश्नरों के आदेशों के बाद लागू नहीं किए गए थे. आयोग के अनुसार DEC की IT डिवीजन पर निगरानी भी वास्तव में कभी वापस नहीं ली गई थी.

'देशव्यापी SIR पर लिया गया था सर्वसम्मत फैसला'

SIR को लेकर आयोग ने अपने पिछले फैसलों का भी जिक्र किया. आयोग ने बताया कि देशभर में SIR समेत कई फैसले हाल के महीनों में लिए गए हैं. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश 24 जून 2025 को जारी किया गया था. इसमें बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कराने को आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने भी दी हरी झंडी

आयोग के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने भी 27 मई 2026 के अपने आदेश में इस प्रक्रिया को सही ठहराया था. इसके बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का शेड्यूल 27 अक्टूबर 2025 को और 19 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 14 मई 2026 को आयोग की सर्वसम्मति से मंजूर किया गया था.

फेज-III में शामिल बाकी 12 राज्यों में मतदाताओं की संख्या का अंतिम आंकड़ा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद सामने आएगा. गोवा में छूटे हुए वोटरों को लेकर भी आयोग ने जानकारी दी है. CEO गोवा ने संबंधित BLO को ऐसे वोटरों के घर-घर जाकर उनके फॉर्म लेने का निर्देश दिया है. आयोग के अनुसार 97 छूटे हुए वोटरों में से 81 पहले ही नाम शामिल कराने के लिए Form 6 भर चुके हैं.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 02:08 PM (IST)
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