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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRNDMC के बड़े फैसले: EV पार्किंग सस्ती, कनॉट प्लेस में बदलेंगे 7 एस्केलेटर

NDMC के बड़े फैसले: EV पार्किंग सस्ती, कनॉट प्लेस में बदलेंगे 7 एस्केलेटर

नई दिल्ली के NDMC इलाके में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चलाने वालों के लिए पार्किंग शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर NDMC की काउंसिल की बैठक में फैसले लिए गए.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 24 Sep 2026 01:22 PM (IST)
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नई दिल्ली के NDMC इलाके में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चलाने वालों के लिए पार्किंग अब पहले से सस्ती होगी. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने EV को पार्किंग शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है. इसके अलावा कनॉट प्लेस के सात खराब एस्केलेटर बदले जाएंगे और सड़कों के डार्क स्पॉट खत्म करने के लिए 18.26 करोड़ रुपये की नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी. साथ ही सरोजिनी नगर में 50 बेड का आयुष अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर बनाने की भी मंजूरी मिल गई है.

इन फैसलों को सोमवार को पालिका केंद्र में हुई NDMC काउंसिल की बैठक में मंजूरी दी गई. बैठक में पानी-सीवर, स्मार्ट पार्किंग, कचरा प्रबंधन और बिजली मीटरिंग से जुड़े प्रस्तावों पर भी फैसला हुआ. इस मौके पर NDMC उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि फैसलों के पीछे आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने का उद्देश्य है. बैठक की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने की और मनोज कुमार द्विवेदी को NDMC चेयरमैन पद की शपथ दिलाई. बैठक में सांसद बांसुरी स्वराज समेत परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे.

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सीवर-पाइपलाइन का भी होगा काम

पानी और सीवर की व्यवस्था को लेकर भी कई काम तय किए गए हैं. चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि ओल्ड आर.के. आश्रम मार्ग पर नया वाटर सप्लाई कंट्रोल रूम बनाया जाएगा. पंडारा रोड इलाके में पुरानी कास्ट आयरन (CI) पाइपलाइन की जगह डक्टाइल आयरन (DI) पाइपलाइन डाली जाएगी. इसके अलावा, सीवर नेटवर्क में भी काम किये जाने का फैसला किया गया है. सी-हेक्सागन से लोधी रोड, जाकिर हुसैन मार्ग, गोल्फ कोर्स और सुब्रमण्यम भारती मार्ग तक जाने वाली 2100 एमएम व्यास की पुरानी सीवर लाइन की दो चरणों में सफाई और मरम्मत की जाएगी. इसके लिए दो आधुनिक जेटिंग-कम-सक्शन मशीन खरीदी जाएंगी.

कचरा प्रबंधन से जुड़़े नियमों में होगा बदलाव 

कचरा प्रबंधन से जुड़े नियमों में भी बदलाव की भी तैयारी है. काउंसिल ने 'NDMC सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज-2026' के मसौदे को मंजूरी दे दी है. विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए नए पदों और भर्ती नियमों से जुड़े प्रस्ताव भी पास किए गए हैं. धोबी घाटों से जुड़े पुराने पानी के बिलों पर भी राहत का फैसला हुआ है. इन बिलों पर लगे लेट पेमेंट सरचार्ज के लिए वन टाइम छूट योजना को मंजूरी दी गई है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
NDMC   DELHI NEWS
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