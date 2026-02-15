देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व गहरी श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मनाया जा रहा है. राजधानी दिल्ली में भी सुबह की पहली रोशनी के साथ शिवालयों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दीं. 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन शिव मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा और पूरा वातावरण शिवमय हो गया.

जलाभिषेक के लिए उमड़ा जनसागर, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में भक्त जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते नजर आए. शिवलिंग पर अभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बन रही थी. हर-हर महादेव और बम-बम भोले के उद्घोष से पूरा इलाका भक्तिरस में डूब गया.

भव्य सजावट और कड़ी सुरक्षा के बीच व्यवस्थित आयोजन

मंदिर प्रशासन ने इस विशेष पर्व को लेकर व्यापक तैयारियां कीं. बाबा भोलेनाथ के दरबार को रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक सजावट से सुसज्जित किया गया. भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तैनाती भी सुनिश्चित की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. सुरक्षा और व्यवस्था के बीच श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन कर सकें, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए.

हर उम्र में उत्साह, बच्चों से बुजुर्गों तक दिखा विश्वास

महाशिवरात्रि का उत्साह केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा. युवा, महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे. कई श्रद्धालुओं ने बताया कि इस दिन भगवान शिव के दर्शन और पूजन से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

सुबह-सुबह बड़ी संख्या में युवा श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करते दिखाई दिए. महिलाओं ने भी पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार और समाज की समृद्धि की प्रार्थना की. कई लोगों ने देश और विश्व में शांति और समृद्धि की कामना की.

देर शाम तक जारी रहेगा श्रद्धालुओं का सिलसिला

महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर कनॉट प्लेस का प्राचीन शिव मंदिर आस्था, अनुशासन और उत्सव का अद्भुत संगम बन गया है. जयकारों से गूंजते इस मंदिर में देर रात तक भक्तों के आने का क्रम जारी रहने की संभावना है. राजधानी में यह पर्व श्रद्धा और भक्ति के विराट स्वरूप के रूप में सामने आया है.