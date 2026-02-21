हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली: मदनपुर खादर में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 3 लोग झुलसे, हालत नाजुक

दिल्ली: मदनपुर खादर में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 3 लोग झुलसे, हालत नाजुक

Madanpur Khadar Fire: फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है. घायलों को तुरंत इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 21 Feb 2026 09:31 AM (IST)
दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में शनिवार (21 फरवरी) की सुबह तड़के बड़ा हादसा हो गया. सुबह करीब 4:30 बजे गैस सिलेंडर फटने की घटना सामने आई. इलाके में एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से कम से कम तीन लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं. फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है.

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. घायलों को तुरंत इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

गैस लीक से ब्लास्ट होने की आशंका

शुरुआती जांच में पता चला है कि इस घटना की किचन में रखे गैस में लीक होने की वजह से होने की आशंका जताई गई है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल मच गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित कर तुरंत घर के लोगों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया. 

इसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया. कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया साथ ही इस आग की चपेट में आए लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है. 

घायल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती

इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं. इसमें एक शख्स की हालत नाजुक है. इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है. बाकी घायलों का फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है. इस हादसे में काफी नुकसान होने की आशंका है. बताया जा रहा है कि जरूरी सामान जलकर खाक हो गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस आग लगने के कारणों को लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है.

Published at : 21 Feb 2026 09:30 AM (IST)
DELHI NEWS South Delhi News DELHI POLICE Madanpur Khadar News
