हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi LPG Crisis: 'बंद हुई LPG गैस की सप्लाई, आने वाले दिनों में...', अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा

Delhi LPG Crisis: 'बंद हुई LPG गैस की सप्लाई, आने वाले दिनों में...', अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा

Arvind Kejriwal On Delhi LPG Crisis: अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि देश में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य कमर्शियल संस्थानों को LPG सप्लाई बंद कर दी गई है.

By : नीतु कुमारी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Mar 2026 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में एलपीजी आपूर्ति को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को छोड़कर बाकी सभी कमर्शियल संस्थानों को LPG गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है और फिलहाल केवल घरेलू उपयोग के लिए गैस दी जा रही है. केजरीवाल ने यह बयान तब दिया जब पेट्रोलियम मंत्रालय की एक पोस्ट को उन्होंने रिपोस्ट करते हुए इस पर टिप्पणी की.

मंत्रालय की पोस्ट के बाद केजरीवाल की प्रतिक्रिया

दरअसल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में एक पोस्ट जारी कर बताया कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और ईंधन आपूर्ति में बाधाओं के कारण LPG सप्लाई पर दबाव है. मंत्रालय ने ऑयल रिफाइनरियों को निर्देश दिए हैं कि वे LPG का उत्पादन बढ़ाएं और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इस्तेमाल करें. इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि देशभर में अधिकांश कमर्शियल संस्थानों के लिए LPG सप्लाई रोक दी गई है.

सरकार ने घरेलू आपूर्ति को दी प्राथमिकता

मंत्रालय के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं तक गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं. इसमें घरेलू LPG की सप्लाई को प्राथमिकता देने और कालाबाजारी या जमाखोरी रोकने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग पीरियड लागू करना शामिल है. सरकार ने यह भी कहा कि आयातित LPG से होने वाली नॉन-डोमेस्टिक सप्लाई को फिलहाल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे जरूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है.

अन्य कमर्शियल सेक्टर के लिए समिति का गठन

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य उद्योगों जैसे गैर-घरेलू क्षेत्रों को LPG सप्लाई के संबंध में आने वाली मांगों की समीक्षा के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के तीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों की एक समिति बनाई गई है. यह समिति विभिन्न सेक्टरों से आने वाले अनुरोधों पर विचार कर निर्णय लेगी. वहीं केजरीवाल ने अपने बयान में यह भी कहा कि आने वाले दिनों में गैस और तेल की स्थिति और खराब होने की आशंका है और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए.

वहीं मनीष सिसोदिया ने एलपीजी पर कहा, "सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, होटल के कारोबारियों को नुकसान हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी का गिफ्ट है, नरेंद्र मोदी को बनाओगे तो यही झेलोगे, स्कूल के लिए आवाज उठाने वाले जेल जाएंगे, व्यापार बंद हो जाएगा और दुनिया भर में भारत की बेज्जती होगी."

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 10 Mar 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
LPG  ARVIND KEJRIWAL LPG Gas DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi LPG Crisis: 'बंद हुई LPG गैस की सप्लाई, आने वाले दिनों में...', अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा
Delhi LPG Crisis: 'बंद हुई LPG गैस की सप्लाई, आने वाले दिनों में...', अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
Delhi News: उत्तम नगर हत्याकांड पर JNU में ABVP का प्रदर्शन, परिसर में पुतला फूंककर उठाई कार्रवाई की मांग
उत्तम नगर हत्याकांड पर JNU में ABVP का प्रदर्शन, परिसर में पुतला फूंककर उठाई कार्रवाई की मांग
दिल्ली NCR
Delhi News: भारत मंडपम में शुरू हो रहा ‘आहार-2026’, दुनियाभर की फूड कंपनियां एक मंच पर
दिल्ली: भारत मंडपम में शुरू हो रहा ‘आहार-2026’, दुनियाभर की फूड कंपनियां एक मंच पर
दिल्ली NCR
Delhi News: जनकपुरी बाइकर के गड्ढे में गिरने से मौत के मामले एक्शन, मुख्य ठेकेदार उदयपुर से गिरफ्तार
दिल्ली: जनकपुरी बाइकर के गड्ढे में गिरने से मौत के मामले एक्शन, मुख्य ठेकेदार उदयपुर से गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बाब-अल-मंदेब क्या है? होर्मुज के बाद बंद करने जा रहा ईरान, बूंद-बूंद तेल को तरस जाएगी दुनिया
बाब-अल-मंदेब क्या है? जिसको बंद करने जा रहा ईरान, बूंद-बूंद तेल को तरस जाएगी दुनिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देश के कई हिस्सों में LPG की कमी पर सपा की पहली प्रतिक्रिया, अखिलेश के सांसद बोले- तीन लोगों की कमेटी...
देश के कई हिस्सों में LPG की कमी पर सपा की पहली प्रतिक्रिया, सांसद बोले- तीन लोगों की कमेटी...
विश्व
'जहाज छोड़ो एक लीटर तेल भी नहीं जाएगा', अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब, अब क्या करेंगे ट्रंप?
'जहाज छोड़ो एक लीटर तेल भी नहीं जाएगा', अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब, अब क्या करेंगे ट्रंप?
स्पोर्ट्स
भारत की वर्ल्ड कप जीत पर शाहिद अफरीदी का लेटेस्ट बयान वायरल, इस बार टीम इंडिया को लेकर क्या कहा जानिए
भारत की वर्ल्ड कप जीत पर शाहिद अफरीदी का लेटेस्ट बयान वायरल, इस बार टीम इंडिया को लेकर क्या कहा जानिए
बॉलीवुड
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म, वजह कर देगी परेशान
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
यूटिलिटी
25 दिन से पहले खत्म हो गया LPG सिलेंडर तो कैसे होगी नई बुकिंग? जान लें प्रोसेस
25 दिन से पहले खत्म हो गया LPG सिलेंडर तो कैसे होगी नई बुकिंग? जान लें प्रोसेस
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: ईरान-इजरायल के बीच जान लीजिए रूस-यूक्रेन का हाल, वहां अब तक हुई कितनी मौतें?
ईरान-इजरायल के बीच जान लीजिए रूस-यूक्रेन का हाल, वहां अब तक हुई कितनी मौतें?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget