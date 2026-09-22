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दिल्ली में बनेगी ‘पिंक फोर्स’, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो स्टेशन पर होगी तैनात

दिल्ली में महिला सुरक्षा पर LG तरनजीत सिंह संधू ने अधिकारियों को बड़ा निर्देश दिया है. राज्य में स्कूल-कॉलेज और मेट्रो के आसपास 'पिंक फोर्स' तैनात की जाएगी.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 22 Sep 2026 08:06 PM (IST)
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दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार टीएस संधू ने मंगलवार (22 सितंबर) को पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर राजधानी में कानून-व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की. पुलिस मुख्यालय में हुई इस बैठक में पुलिस कमिश्नर समेत एसीपी और उससे ऊपर के अधिकारी मौजूद रहे. 

बता दें कि एलजी का 24 जून के बाद पुलिस मुख्यालय का ये दूसरा दौरा था. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि अब तक किए गए काम का जमीन पर कितना असर दिखाई दे रहा है और जनता को उसका कितना फायदा मिला है.

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एलजी तरनजीत सिंह संधू ने क्या कहा?

एलजी ने कहा कि दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता नागरिकों को सुरक्षित माहौल देना और पुलिस पर उनका भरोसा बढ़ाना होना चाहिए. उन्होंने पुलिस स्टेशनों को ऐसा बनाने पर जोर दिया, जहां आने वाले लोगों को सुना जाए और उनकी शिकायतों पर समय पर कार्रवाई हो.

महिला सुरक्षा के लिए बनेगी ‘पिंक फोर्स’

इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एलजी ने खास निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. इसी के तहत दिल्ली पुलिस को ‘पिंक फोर्स’ तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है. इसमें प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों की विशेष पेट्रोलिंग यूनिट शामिल होगी.

ये टीम स्कूल, कॉलेज, मेट्रो स्टेशन और महिलाओं के लिए संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में तैनात की जाएगी. इसका मकसद पुलिस की ज्यादा से ज्यादा मौजूदगी दिखाना और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करना होगा. एलजी ने गोवा पुलिस की ‘पिंक फोर्स’ को मॉडल के तौर पर अपनाने की बात कही.

'ऑपरेशन शिष्टाचार' के तहत कार्रवाई के निर्देश

इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ और महिलाओं से बदसलूकी के खिलाफ 'ऑपरेशन शिष्टाचार' के तहत कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए. एलजी ने जन सुनवाई की शिकायतों के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम बनाने को कहा है. इसके तहत हर शिकायत मिलने के बाद उसकी जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाएगी और शिकायत पर तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी.

अगर शिकायत किसी दूसरे विभाग से जुड़ी है तो उसे तुरंत संबंधित विभाग को भेजा जाएगा. बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी एलजी ने पुलिस को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए. स्कूलों में POCSO कानून, बाल सुरक्षा, साइबर अपराध, नशे और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

एलजी द्वारा हर जिले में इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और हर तीन महीने का कार्यक्रम तैयार करने को कहा गया है. इसके अलावा 5 से 15 साल तक के बच्चों के लिए स्थानीय स्कूलों और आरडब्ल्यूए के सहयोग से खेल गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए है.

एलजी ने दिए नशे के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

एलजी ने नशे के कारोबार के खिलाफ खुफिया जानकारी के आधार पर लगातार कार्रवाई करने को कहा है. पुलिस स्टेशनों में साइबर अपराध की शिकायतों को संभालने की क्षमता बढ़ाने और डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया गया.

ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बड़े जाम वाले स्थानों की पहचान कर उनकी लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए.. पीक ऑवर में ऐसे स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और सीसीटीवी तथा ट्रैफिक कंट्रोल रूम के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग मजबूत करने को भी कहा गया है.

पुलिसकर्मियों की शिकायतों और प्रमोशन पर भी जोर

एलजी ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं को लेकर भी निर्देश दिए. पुलिस मुख्यालय में तय समय पर शिकायत सुनवाई करने और खासकर निचले रैंक के पुलिसकर्मियों तथा महिला पुलिसकर्मियों को समय पर प्रमोशन देने के भी निर्देश दिए. पुलिस कॉलोनियों को ‘मॉडल जीरो वेस्ट कॉलोनी’ के रूप में विकसित करने का भी निर्देश दिया गया.

साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और पुलिसकर्मियों के सार्वजनिक व्यवहार पर वरिष्ठ अधिकारियों को नजर रखने को कहा गया है. एलजी ने BRICS समिट के दौरान दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की भी सराहना की. 

उन्होंने कहा कि बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन को सुरक्षित तरीके से पूरा करना बेहतर प्लानिंग, आपसी तालमेल और पेशेवर तरीके से काम करने का परिणाम है. इस आयोजन से मिले अनुभवों का इस्तेमाल भविष्य में दिल्ली में होने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में किया जाएगा.

एलजी ने अधिकारियों से साफ कहा कि मुख्यालय से लेकर पुलिस थाने तक हर स्तर पर इन निर्देशों का असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए, ताकि दिल्ली के लोगों को वास्तव में सुरक्षित माहौल और पुलिस की त्वरित मदद महसूस हो.

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Published at : 22 Sep 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
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