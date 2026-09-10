दिल्ली: ट्रैफिक से जुड़े काम आसान, LG ने लॉन्च की अपग्रेडेड वेबसाइट

दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस से जुड़े रोजमर्रा के काम के लिए अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी. दिल्ली के एलजी सरदार तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अपग्रेडेड वेबसाइट लॉन्च की.

नई वेबसाइट को इस तरह तैयार किया गया है कि लोग मोबाइल से ही ट्रैफिक से जुड़ी जरूरी जानकारी और कई सेवाओं का इस्तेमाल आसानी से कर सकें. सबसे बड़ी सुविधा उन लोगों के लिए है, जिनकी गाड़ी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चलते टो कर ली जाती है.

पहले गाड़ी कहां ले जाई गई यह पता करने के लिए लोगों को इधर-उधर पूछताछ करनी पड़ती थी. अब वेबसाइट पर गाड़ी से जुड़ी जानकारी डालकर टो की गई गाड़ी की लोकेशन और संबंधित टोइंग स्थान की जानकारी ऑनलाइन ली जा सकेगी. इससे लोगों को बार-बार अलग-अलग जगह पूछताछ करने की परेशानी कम होगी.

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गाड़ी नंबर डालते ही सामने आएगा चालान

नई वेबसाइट पर वाहन नंबर डालकर लोग अपनी गाड़ी के खिलाफ जारी किए गए चालान की जानकारी भी देख सकेंगे. इतना ही नहीं चालान की रकम का भुगतान भी क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन किया जा सकेगा.यानी चालान देखने और उसका भुगतान करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी.

मोबाइल पर मिलेगी ट्रैफिक की पूरी जानकारी

वेबसाइट को मोबाइल फोन, टैबलेट और दूसरे डिवाइस पर आसानी से इस्तेमाल करने के हिसाब से तैयार किया गया है.इसमें लोगों को सड़कों पर ट्रैफिक जाम और रास्तों की स्थिति की जानकारी मिलेगी. इसके जरिए लोग अपने लिए बेहतर रूट भी तलाश सकेंगे.

सड़क के साइन और मार्किंग भी समझाएगी वेबसाइट

नई वेबसाइट सिर्फ चालान या टो की गई गाड़ी की जानकारी तक सीमित नहीं है. इसमें एक इंटरैक्टिव सुविधा भी दी गई है जिसके जरिए लोग अलग-अलग रोड साइन और सड़क पर बनी मार्किंग का मतलब समझ सकेंगे. इससे वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों को समझने और उनका पालन करने में मदद मिलेगी.

साइबर सुरक्षा पर भी जोर

ट्रैफिक पुलिस ने वेबसाइट को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. इसमें आगे नई सेवाएं और नागरिकों के काम आने वाली सुविधाएं जोड़ी जा सकेंगी. साथ ही वेबसाइट पर साइबर सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए गए हैं. ताकि लोगों को सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल सके.

इस दौरान क्या बोले एलजी तरनजीत सिंह?

वेबसाइट लॉन्च के मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म सिर्फ प्रशासनिक जानकारी देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए. इसे सड़क सुरक्षा, नागरिक जागरूकता और लोगों की भागीदारी का इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए. उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी सेवाओं को लोगों के लिए ज्यादा आसान, तेज और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया.

ट्रैफिक पुलिस की सेवाओं से जुड़ना होगा आसान

नई वेबसाइट को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की डिजिटल सेवाओं को ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा सकता है.खास तौर पर चालान, टो की गई गाड़ी, ट्रैफिक जाम, रूट और रोड साइन जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलने से वाहन चालकों के लिए काम आसान होगा.

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