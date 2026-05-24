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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: लाजपत नगर में अब शॉपिंग का मजा नहीं पड़ेगा फीका! 149 रु में पर्सनल हेल्पर, क्या-क्या करेगा काम?

दिल्ली: लाजपत नगर में अब शॉपिंग का मजा नहीं पड़ेगा फीका! 149 रु में पर्सनल हेल्पर, क्या-क्या करेगा काम?

Lajpat Nagar News: दिल्ली के लाजपत नगर में एक अनोखी सर्विस शुरू हुई है. वायरल खबर के मुताबिक इसमें 149 रुपये में एक पर्सनल हेल्पर आपको मिलेगा, जो आपके बैग उठाने के साथ ही आपके लिए दूसरा काम भी करेगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 24 May 2026 08:44 AM (IST)
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आप दिल्ली में रहते हैं और अक्सर लाजपत नगर जैसी भीड़ भाड़ वाली मार्केट में शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब आप लाजपत नगर में महज 149 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हेल्पर की सेवा ले सकते हैं. यह हेल्पर आपके साथ घूमेगा और आपका बैग या कोई दूसरा सामान भी उठाएगा. दरअसल सोशल मीडिया पर इस तरह की सेवा से जुड़ी खबर वायरल हो रही है. 

149 प्रति घंटे की दर से पर्सनल हेल्पर

सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के मुताबिक भारी भरकम बैग ढोने और भीड़ में थकावट की परेशानी से निजात दिलाने के लिए 'CarryMen' नाम की डिजिटल सेवा शुरू की गई है. इस सर्विस में मात्र 149 प्रति घंटे की दर से एक पर्सनल हेल्पर आपको मिलता है, जो आपके बैग उठाएगा और कई दूसरे प्रकार से भी आपकी हेल्प करेगा. 

क्या-क्या करेगा हेल्पर?

इस सर्विस में हेल्पर आपका सामान उठाने के साथ-साथ आपके लिए लाइन में खड़ा रहेगा. इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों पर आपके लिए बैठने की जगह भी ढूंढेगा. दुकानों में रास्ता ढूंढने, खाने की कतारों में इंतजार करने, पार्किंग या मेट्रो गेट तक ग्राहकों की मदद करता है.

लाजपत नगर में शॉपिंग का मजा अब नहीं पड़ेगा फीका

लोग इस बिजनेस आइडिया को एक स्टार्टअप के तौर पर देख रहे हैं. माना जा रहा है कि बिजनेस का ये आइडिया शॉपिंग करते वक्त होने वाली परेशानी से उपजा है. कई बार खरीदारी का मजा भारी-भरकम और अनगिनत बैगों के बोझ, लंबी पैदल यात्रा, खाने की कतारों में लगने से होने वाली शारीरिक थकान के आगे फीका पड़ जाता है. शॉपिंग करते वक्त थकान न हो, उनके लिए ये सर्विस बेहतर विकल्प हो सकता है.

शॉपिंग के दौरान होने वाली परेशानियों को देखते हुए इस सर्विस का सीधा सा मतलब है कि आप खरीदारी कीजिए और हम आपका सामान उठाएंगे. 149 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से कोई 2, 3 या 4 घंटे के पैकेज के विकल्पों के साथ इस सर्विस को ले सकता है. 

Published at : 24 May 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Lajpat Nagar DELHI NEWS
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