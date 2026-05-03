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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'AAP भी आमंत्रित हैं', आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर लगा कुमार विश्वास का ये खास होर्डिंग

'AAP भी आमंत्रित हैं', आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर लगा कुमार विश्वास का ये खास होर्डिंग

Kumar Vishwas Katha News: दिल्ली विधानसभा में 'संगीतमय राम कथा' नामक एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इससे पहले आम आदमी पार्टी कार्यालयों के बाहर होर्डिंग्स लगाए गए हैं.

By : IANS एजेंसी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 May 2026 10:28 AM (IST)
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राम कथाकार और प्रख्यात वक्ता और पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास  द्वारा 6 मई को दिल्ली विधानसभा में 'संगीतमय राम कथा' नामक एक विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम से पहले सियासत गरमा गई है. 

दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यालयों के बाहर होर्डिंग्स लगाए गए हैं. दिल्ली विधानसभा में कुमार विश्वास ने 'अपने अपने राम' का निमंत्रण दिया. होर्डिंग्स पर एक खास संदेश लिखा है कि 'आप भी आमंत्रित हैं. इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पर इस पोस्टर के जरिए निशाना साधने की कोशिश की गई है.

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दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने दी यह जानकारी

इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भगवान राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और दर्शन के सर्वोच्च आदर्शों के साक्षात स्वरूप हैं. उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए.

उन्होंने कहा कि इस 'संगीतमय राम कथा' के माध्यम से इन शाश्वत आदर्शों को समकालीन संदर्भ में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी इनसे अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ सकेगी और इन्हें आत्मसात कर सकेगी.

इन लोगों को दिया निमंत्रण

विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय मंत्रियों, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्रिपरिषद के सदस्यों, दिल्ली से संसद सदस्यों (लोकसभा और राज्यसभा), दिल्ली विधानसभा के सभी सदस्यों और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है.

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि भगवान राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं, जैसे बलिदान, संघर्ष, कर्तव्यनिष्ठा और अनुकरणीय नेतृत्व को संगीत, कविता और कथा के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह प्रस्तुति न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी बल्कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देगी और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को मजबूत करेगी. 

विजेंद्र गुप्ता ने इस बात पर दिया जोर

विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि आज के बदलते सामाजिक परिवेश में ऐसे कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. भगवान राम के जीवन का मूल संदेश 'मर्यादा' (धार्मिक आचरण और अनुशासन) है, एक ऐसा सिद्धांत जो व्यक्तियों में उत्तरदायित्व और नैतिक सीमाओं की भावना पैदा करता है. 

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चाहे वे आदर्श पुत्र हों, न्यायप्रिय राजा हों या दयालु मनुष्य, उनके जीवन का हर पहलू समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है. यही कारण है कि 'राम कथा' केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने का एक व्यापक मार्गदर्शक है. 

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Published at : 03 May 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
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