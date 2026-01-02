हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR

KKR विवाद पर BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बड़ा बयान, 'अब शाहरुख खान को...'

KKR Row: बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की KKR में शामिल करने पर विवाद गरमा गया है. MP प्रवीण खंडेलवाल ने SRK से भारत या देशविरोधी ताकतों में से किसी एक को चुनने को कहा.

By : IANS एजेंसी, IANS एजेंसी | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 02 Jan 2026 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में खरीदे जाने पर विवाद गहरा गया है. बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अब शाहरुख को फैसला लेना है कि वे भारत के साथ खड़े हैं या फिर देशविरोधी ताकतों के साथ. फैसला तो उन्हें ही लेना होगा.

दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरों के बाद प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान के बांग्लादेशी क्रिकेटर को टीम में लेने की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि या तो वे स्पष्ट करें कि वे हमारे साथ हैं या स्वीकार करें कि यह विश्वासघात है.

सांसदों के प्रोटोकॉल पर अधिकारियों को नसीहत

सांसदों के प्रोटोकॉल के लिए नियम पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा है कि भारत सरकार ने सांसदों के प्रोटोकॉल के लिए नियम बनाए हैं. हो सकता है कि कुछ अधिकारियों को इस प्रोटोकॉल के बारे में पता न हो. इसलिए मैंने सुझाव दिया कि उन्हें अपने सीनियर अधिकारियों से सलाह लेनी चाहिए ताकि वे समझ सकें कि पार्लियामेंट प्रोटोकॉल में क्या-क्या होता है, ताकि पार्लियामेंट ऑफिस से आने वाले किसी भी कम्युनिकेशन को गंभीरता से लिया जाए.

राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर सवाल

बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी के एक्स पोस्ट में राहुल गांधी की एक तस्वीर साझा करने पर बीजेपी सांसद ने कहा कि चाहे राहुल गांधी हों या दूसरे कांग्रेस नेता, उनके संबंध ऐसी ताकतों से हैं जो देश को बांटना चाहती हैं. जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, तो वे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, चाहे वह जॉर्ज सोरोस हों या कोई और. हमें समझ नहीं आता कि राहुल गांधी असल में क्या चाहते हैं. इसीलिए कांग्रेस अपने सर्वनाश की ओर बढ़ रही है.

तमिलनाडु में एनडीए की जीत का दावा

उन्होंने दावा किया है कि तमिलनाडु में जब चुनाव होंगे तो हम यकीनन कह सकते हैं कि एनडीए चुनाव जीतकर सत्ता में आएगी.

बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की अपील

बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने कहा कि वहां की सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करे. हमारी सरकार बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर नजर बनाए हुए है. मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस मामले का हल होगा.

बुलेट ट्रेन का सपना होगा साकार

रेल मंत्री के बुलेट ट्रेन की घोषणा पर बीजेपी सांसद ने कहा कि बुलेट ट्रेन एक सपना था जो साकार होने जा रहा है. इसका सारा क्रेडिट पीएम मोदी के नेतृत्व को दिया जाना चाहिए.

चांदनी चौक में उत्तरदायी शासन

बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि साल 2026 शुरू हो गया है और हमारी सरकार में बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए हैं. मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जिम्मेदार गवर्नेंस की बात की है, वह चांदनी चौक में लागू होगी. आज के जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को संबंधित विभागों ने नोट कर लिया है और उनकी एटीआर जल्द ही डीएम ऑफिस और मेरे ऑफिस में जमा की जाएंगी. इसके साथ विधायक और पार्षद स्थिति पर नजर रखेंगे. नागरिकों से भी अपील है कि वे सहयोग करें.

जनसंवाद कार्यक्रम की सराहना

बीजेपी नेता पूनम भारद्वाज ने कहा कि हमारे इलाके के लोग हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर जनसंवाद किया और लोगों की समस्याएं सुनीं. अब तक अधिकारी और कर्मचारी अपने ऑफिस तक ही सीमित रहते थे. यह पहली बार है जब वे जनता के सामने आए हैं और सीधे उनकी समस्याएं सुनी हैं.

Published at : 02 Jan 2026 06:28 PM (IST)
Shahrukh Khan Praveen Khandelwal KKR DELHI NEWS
