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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'बालात्कार के मामले फिर बढ़ रहे...' दिल्ली मामले का जिक्र कर किरण बेदी का बड़ा बयान

'बालात्कार के मामले फिर बढ़ रहे...' दिल्ली मामले का जिक्र कर किरण बेदी का बड़ा बयान

पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने दिल्ली में रेप के मामले पर तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि लात्कार के मामले फिर से बढ़ रहे हैं. यहां पढ़ें उनका पूरा बयान

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 01 Sep 2026 04:30 PM (IST)
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दिल्ली में स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना पर भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी और उपराज्यपाल रहीं किरण बेदी ने चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, चाहे पीड़िता 16 साल की हो या स्कूल जाने वाली 3 साल की बच्ची. 

किरण बेदी ने कहा कि ऐसे मामलों में परिवहन क्षेत्र एक प्रमुख कारक है. स्कूल बस, स्कूल वैन और सार्वजनिक परिवहन के ड्राइवर-कंडक्टर बार-बार जांच के दायरे में आते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि स्कूल वैन के ड्राइवर को नियुक्त करने से पहले अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया जाता. उन्होंने कहा कि लगभग हर मामले में आरोपी का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड सामने आता है, इसलिए पुलिस रिकॉर्ड की जांच पूरी होने तक किसी ड्राइवर की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए. 

पूर्व उपराज्यपाल ने कहा कि दूसरा अहम पहलू कानून का सख्त प्रवर्तन है. यदि कोई बस सीसीटीवी में संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई देती है या उसके पर्दे खुले हुए हैं, तो उसे तुरंत रोककर जांच की जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि सजा और जमानत की शर्तें सख्त होनी चाहिए. यदि कोई आरोपी जमानत पर रहते हुए दोबारा अपराध करता है या उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल जानकारी सामने आती है, तो उसकी जमानत तुरंत रद्द की जानी चाहिए.

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक स्लीपर बस के अंदर 11वीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद पुलिस ने चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता ने भारी बारिश के दौरान उनसे मदद मांगी थी. पुलिस ने सूत्रों ने यह जानकारी दी.   घटना चार अगस्त की रात की है जब उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले के रहने वाली पीड़िता नोएडा में अपने रिश्तेदार से मिलने जा रही थी.  

सूत्रों के मुताबिक, तीन अगस्त को उसकी मां ने उसे डांटा था जिससे नाराज होकर चार अगस्त को लड़की ने अपना घर छोड़ दिया था. वह नोएडा सेक्टर 63 के लिए बस में चढ़ी, जहां उसका करीबी रिश्तेदार रहता है.  लड़की ने पुलिस को बताया कि नोएडा में भारी बारिश और अंधेरे के कारण वह गलती से परी चौक पर उतर गई और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह गलत जगह पर उतर गई है. पीड़िता ने यह भी बताया कि तभी उसने एक बस को आते देखा और मदद के लिए उसे इशारा किया.  उसके मुताबिक, बस रुकी, लेकिन अंदर कोई यात्री नहीं था.  

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 01 Sep 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Noida News DELHI NEWS CRIME NEWS Kiran Bedi
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