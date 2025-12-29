उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर पर SC के फैसले पर किरण बेदी बोलीं, 'जनता का आक्रोश...'

उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगाए जाने के फैसले पर पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के जजमेंट में बहुत सारी गड़बड़ी थी. सबसे बड़ी गलती ये थी कि आप एक इलेक्टेड एमएलए को पब्लिक सर्वेंट नहीं मान रहे हैं. ये कहां का तर्क है. पूर्व आईपीएस ने ये भी पीड़िता के साथ न सिर्फ शोषण हुआ, बल्कि उसे लंबे वक्त तक अन्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डटी रही. उन्होंने इस लड़ाई में पीड़िता का साथ देने वाले वॉलंटियर्स और मीडिया की भी सराहना की.

किरण बेदी ने आगे कहा, ''एक टेक्निकल कारण ढूंढ़कर आपने उसे छोड़ दिया, मतलब उसके उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी. साथ में ये भी ढूंढ़ने की कोशिश हुई कि वो 15 साल कुछ महीने की थी तो बालिग नहीं थी. ये आप भूल गए कि क्राइम क्या हुआ. रेप हुआ और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जो 16 साल से कम उम्र की थी. ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि 16 साल से कम उम्र की थी.''

ये कहां का तर्क है कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है- किरण बेदी

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ''टेक्निकल तौर पर कि कानून में वो विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं है. जो व्यक्ति पब्लिक फंड ले रहा है, चुनाव लड़ रहा है. संविधान पर हाथ रखकर कसम खा रहे हो कि आप पब्लिक सेवा में जाओगे और फिर आप रेप करते हो. फिर कहा जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो. कानून तो ये कह रहा है कि एक बैंक कर्मचारी भी पब्लिक सर्वेंट है. हाई कोर्ट के उस बेंच ने ये देखा नहीं कि क्राइम क्या हुआ है. उसने ये तो नहीं कहा कि क्राइम नहीं हुआ. उस अपराध को क्या कहेंगे? क्योंकि वो बालिग नहीं है, क्योंकि वो विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं है. ये कहां का तर्क है. इसलिए तो पब्लिक भड़क गई.''

जनता का आक्रोश जस्टिस मांगता है- किरण बेदी

पूर्व IPS अधिकारी ने ये भी कहा, ''जनता का आक्रोश जस्टिस मांगता है. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो दे दिया, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश था. इस लड़की का पिता भी मर गए, वकील भी मारा गया. वो लड़की कई बार शोषण का शिकार हुई. जो उसके साथ हुआ अलग, पिता के साथ हुआ वो अलग और वकील के साथ जो हुआ वो अलग है. अब चौथी बार उसका शोषण ये कहकर हुआ कि उस समय बालिग नहीं थी और दोषी विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं है. वो लड़की अमीर घर से नहीं है. वो एक गरीब घर की लड़की है."

मैं लड़की की बहादुरी को दाद देती हूं- किरण बेदी

किरण बेदी ने आगे कहा, ''मैं इस बात की दाद देती हूं कि उस लड़की ने बड़ी बहादुरी दिखाई और अभी भी बहादुर है. वो अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है. इसमें मीडिया का भी रोल था, जिसने सारी बातें बताई. इन सब चीजों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वापस न्याय दे दिया. उम्रकैद तो 20 साल होती है. सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया जो जस्टिस डिमांड कर रहा था. कई वकीलों ने कोर्ट की पुरानी जजमेंट को एक्सप्लेन किया है. क्या उन जजमेंट को भी हाई कोर्ट के बेंच ने अनदेखा कर दिया.''

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के उस आदेश पर सोमवार (29 दिसंबर) को रोक लगा दी, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप मामले में बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था. शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही कहा कि सेंगर को रिहा नहीं किया जाएगा. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की एक अवकाशकालीन बेंच सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.