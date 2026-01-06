भीषण ठंड के बीच खेसारी लाल यादव ने AIIMS के बाहर बांटे कंबल, बोले- 'राजनीति से ऊपर है मानवता'

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव दिल्ली स्थित AIIMS के बाहर कड़ाके की ठंड में जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटते नजर आए. जैसे ही खेसारी लाल यादव वहां पहुंचे, कंबल लेने के लिए लोगों की लंबी कतार लग गई.मबड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद लोग वहां मौजूद थे.

कई लोगों को कंबल मिला, जबकि भीड़ अधिक होने के कारण कुछ लोगों को कंबल नहीं मिल सका. इस दौरान खेसारी लाल यादव ने जरूरतमंदों से बातचीत भी की और उनकी समस्याएं सुनीं.

कंबल वितरण के दौरान खेसारी लाल यादव ने कहा कि वे इस तरह की मदद अक्सर करते रहते हैं. उन्हें किसी की मदद करके सुकून और खुशी मिलती है. उन्होंने बताया कि वे सीधे मुंबई से दिल्ली आए हैं और इससे पहले बिहार में भी जरूरतमंदों को कंबल बांटे थे. उनका कहना था कि मदद करना उनके जीवन का अहम हिस्सा है और इससे उन्हें आत्मसंतोष मिलता है.

'इंसानियत सबसे बड़ा धर्म'

इस मौके पर उनसे फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव के बयान को लेकर भी सवाल पूछा गया. शिवराज सिंह यादव ने PDA का हवाला देते हुए कहा था कि वे हिंदू नहीं, यादव हैं और जो धर्म बराबरी का अधिकार नहीं देता, वे उसे नहीं मानते.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है. उन्होंने कहा कि रामचरितमानस और गीता में भी सच और झूठ, धर्म और अधर्म की लड़ाई की बात कही गई है.

"आज समाज में लोग हिंदू, मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, जबकि अगर इंसान पहले एक अच्छा इंसान बन जाए, तो उससे बेहतर कोई धर्म नहीं हो सकता," उन्होंने कहा. उन्होंने यह भी कहा कि कई बार कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे बयान देते हैं और यह देखना जरूरी है कि बयान किस मंच और किस परिस्थिति में दिया गया.

'सरकार के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा'

दिल्ली में ठंड से हो रही मौतों को लेकर पूछे गए सवाल पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि अगर कोई सिर्फ सरकार के भरोसे बैठा रहेगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा. उन्होंने कहा, "अगर मैं भी सरकार के भरोसे रहता, तो न गायक बन पाता और न ही अभिनेता." उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए.

तेजस्वी यादव पर सवाल का दिया मजेदार जवाब

बिहार की राजनीति से जुड़े एक सवाल पर, जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी बार-बार यह मुद्दा क्यों उठा रही है कि तेजस्वी यादव गायब हैं और क्या हाल में उनसे कोई बातचीत हुई है, तो खेसारी लाल यादव ने हंसते हुए जवाब दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में उनके अपने लोग हैं. तेजस्वी यादव से उनकी आखिरी बातचीत चुनाव के समय हुई थी, उसके बाद न तो तेजस्वी यादव का कोई फोन आया और न ही उन्होंने खुद फोन किया.

उन्होंने यह भी कहा कि हर इंसान का अपना निजी जीवन और परिवार होता है. "अगर तेजस्वी यादव विदेश गए हैं और वहां से कोई नया विजन लेकर लौटते हैं, तो उससे बिहार का विकास ही होगा," उन्होंने कहा.

संदेश साफ है

कुल मिलाकर, AIIMS के बाहर कंबल वितरण के इस कार्यक्रम के जरिए खेसारी लाल यादव ने न सिर्फ जरूरतमंदों की मदद की, बल्कि धर्म, राजनीति और इंसानियत को लेकर अपनी स्पष्ट और सरल सोच भी सामने रखी. उनका संदेश साफ था—राजनीति और धर्म से ऊपर मानवता है, और हर व्यक्ति को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए.