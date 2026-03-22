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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRJDU छोड़ RLD की ओर बढ़े केसी त्यागी? दिल्ली के मावलंकर हॉल में हो सकता है ऐलान

JDU छोड़ RLD की ओर बढ़े केसी त्यागी? दिल्ली के मावलंकर हॉल में हो सकता है ऐलान

KC Tyagi News In Hindi: जदयू से दूरी के बाद केसी त्यागी के आज RLD में शामिल हो सकते हैं. दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में जयंत चौधरी के साथ आ सकते हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 22 Mar 2026 08:36 AM (IST)
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जदयू के वरिष्ठ नेता रहे केसी त्यागी को लेकर आज बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है. वह राष्ट्रीय लोक दल (RLD) का दामन थाम सकते हैं. दिल्ली के मावलंकर हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है. इस कार्यक्रम में RLD प्रमुख जयंत चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जिससे इस घटनाक्रम को और अहम माना जा रहा है.

केसी त्यागी के पार्टी बदलने की चर्चाओं के बीच जयंत चौधरी पहले ही खुलकर अपनी राय रख चुके हैं. उन्होंने त्यागी को अपना पुराना साथी बताया और कहा था कि उनका चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजित सिंह के साथ गहरा जुड़ाव रहा है.

जयंत ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उनकी केसी त्यागी से बातचीत हो चुकी है. इससे साफ है कि दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक तालमेल पहले से बन रहा है.

निमंत्रण पत्र से मिले संकेत

दिल्ली में होने वाली “किसान समृद्धि गोष्ठी” के निमंत्रण पत्र भी इस संभावित सियासी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं. इन कार्ड्स में केसी त्यागी और जयंत चौधरी की तस्वीरें साथ-साथ लगी हैं, जिससे कयास और तेज हो गए हैं कि त्यागी जल्द ही RLD में शामिल हो सकते हैं.

जदयू से दूरी क्यों बढ़ी?

केसी त्यागी लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते रहे हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से उनका पार्टी में कद घटता दिखा. उन्होंने जनता दल यूनाइटेड (JDU) की सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया. इससे पहले, 1 सितंबर 2024 को उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था.

इसके अलावा, त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व उनसे नाराज हो गया. इसके बाद से ही त्यागी पार्टी में हाशिए पर चले गए थे.

पश्चिम यूपी की राजनीति पर असर

अगर केसी त्यागी RLD में शामिल होते हैं, तो इसका असर खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है. त्यागी का किसान राजनीति और जाट बेल्ट में अच्छा प्रभाव माना जाता है. ऐसे में RLD को इससे मजबूती मिल सकती है, खासकर आने वाले चुनावों को देखते हुए.

केसी त्यागी का यह संभावित कदम न सिर्फ उनकी राजनीतिक पारी के नए अध्याय की शुरुआत होगा, बल्कि यूपी और बिहार की राजनीति में भी नई हलचल पैदा कर सकता है.

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Published at : 22 Mar 2026 08:36 AM (IST)
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