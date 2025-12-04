हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: करोल बाग में 'स्पेशल 26' स्टाइल में डकैती, नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लूटा सोना

दिल्ली: करोल बाग में 'स्पेशल 26' स्टाइल में डकैती, नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लूटा सोना

Delhi Crime News: दिल्ली के करोल बाग में "स्पेशल 26" जैसी ठगी हुई. नकली आयकर अधिकारी बनकर पांच लोगों ने एक ज्वेलरी वर्कशॉप से एक किलो सोना और सीसीटीवी डीवीआर लूटी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 07:36 PM (IST)
Preferred Sources

करोल बाग की रौनक भरी गलियों में बीते दिनों हुए एक छापेमारी ने बॉलीवुड की फ़िल्म "स्पेशल 26" की याद ताजा करा दी. जब 27 नवंबर की शाम पांच लोग अचानक एक ज्वेलरी वर्कशॉप में घुसे, जिनमें एक वर्दी में, बाकी सादे कपड़ों में थे. खुद को सरकारी अधिकारी बताते हुए उन्होंने ड्रॉअर से लेकर अलमारियों तक सब टटोल डाला. कुछ ही मिनटों में जगह को खंगालकर वे कार्रवाई पूरी हो जाने की बात कहकर निकल गए. लेकिन जैसे ही वर्कशॉप मालिक को असली सच्चाई का पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गईज़ यह तो पूरी तरह फिल्मी अंदाज़ में की गई ठगी थी.

मामला सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के देव नगर का है, जहां ब्लॉक-2 की संकरी गली की चौथी मंजिल पर मदन मंडल अपनी छोटी-सी ज्वेलरी वर्कशॉप चलाते हैं. 27 नवंबर की दोपहर कामकाज सामान्य ढंग से चल रहा था, तभी पांच लोग मौके पर पहुंचे. एक दिल्ली पुलिस की वर्दी में और बाकी चार बिल्कुल सिविल ड्रेस में. बिना हड़बड़ाए उन्होंने खुद को आयकर और जीएसटी विभाग का अधिकारी बताकर दबाव बनाया.

कागजात, अलमारियां और फिर ‘प्रोसेसिंग’ का बहाना

कथित अधिकारियों ने आते ही कागजात की मांग की, वर्कशॉप की अलमारियां खुलवाई और हर कोने की जांच करने का नाटक किया. सब कुछ बेहद पेशेवर और विश्वसनीय लग रहा था. फिर ‘प्रोसेसिंग’ के नाम पर लगभग एक किलो सोना पैक कराया गया और उसे साथ ले जाने की बात कह दी. इसके साथ ही वे विभागीय जांच का हवाला देते हुए वर्कशॉप में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी उठाकर चलते बने, जैसे कोई आधिकारिक जब्ती प्रक्रिया हो.

जब खुला राज, ना कोई रेड, ना कोई विभाग

बदमाशों के जाते ही मदन मंडल ने शक के चलते अपने जानकार इनकम टैक्स अधिकारी को फोन मिलाया. उधर से जवाब आया. उनकी तरफ से कोई छापेमारी की कार्रवाई हुई ही नहीं. जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे ठगी के शिकार हो चुके हैं. इस ओर तुरंत ही उन्होंने प्रसाद नगर पुलिस को घटना की सूचना दी.

CCTV से खुला राज, कई संदिग्ध हिरासत में

सूचना मिलते ही प्रसाद नगर थाने की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर अलग-अलग टीमें गठित की गईं. पुलिस ने वर्कशॉप के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. तकनीकी सर्विलांस की मदद से संदिग्धों की पहचान तेजी से की गई. सूत्रों के अनुसार, वारदात में शामिल कई आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है.

Published at : 04 Dec 2025 07:33 PM (IST)
Tags :
Karol Bagh DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
