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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकर्नाटक को लेकर दिल्ली में हलचल, सिद्धारमैया और DK शिवकुमार पर BJP बोली, 'किसी को भी...'

कर्नाटक को लेकर दिल्ली में हलचल, सिद्धारमैया और DK शिवकुमार पर BJP बोली, 'किसी को भी...'

Karnataka CM Tussle: कर्नाटक में सीएम पद को लेकर एक बार फिर हलचल हो रही है. इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 26 May 2026 03:31 PM (IST)
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कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर सुर्खियों में हैं. सियासी कॉरिडोर में चर्चा का बाजार गर्म है. सीएम सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और जी परमेश्वर तीनों दिल्ली में हैं. इस बीच बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि किसी को भी जनता की परवाह नहीं है.

शहजाद पूनावाला ने कहा, "कर्नाटक के 'गेम ऑफ़ थ्रोन्स' का एक और सीज़न आ चुका है. यह पिछले तीन सालों से चल रहा है. कभी डी.के. शिवकुमार बोलते हैं, 'मैं CM बनूंगा,' कभी सिद्धारमैया बोलते हैं, 'मैं CM बनूंगा,' और कभी परमेश्वर बोलते हैं, 'मैं CM बनूंगा.' किसी को भी जनता की परवाह नहीं है. वहां पर जनता भ्रष्टाचार से, लॉ एंड ऑर्डर से ग्रसित होकर त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रही है."

कर्नाटक में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम रूक गए- पूनावाला

उन्होंने आगे कहा, ''वहां पर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम रूक गए हैं. कर्नाटक को किस प्रकार से 'ब्रांड कर्नाटक' खत्म कर दिया और दिल्ली में आकर सिर्फ सत्ता के लड़ रहे हैं. इनको सिर्फ सत्ता की चिंता है, जनता की नहीं. मल्लिकार्जुन खड़गे जी से जब पूछा जाता है कि वहां का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो वो बोलते हैं कि राहुल गांधी से पूछिए.'' 

खड़गे जी सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, काम राहुल गांधी करेंगे- पूनावाला

बीजेपी नेता ने निशाना साधते हुए ये भी कहा कि खड़गे जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्तित को कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया तो है लेकिन वो सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, काम राहुल गांधी करेंगे. पद मिला है लेकिन उन्हें पावर नहीं मिली है. परिवार ही चलाएगा. उन्होंने कहा, '' मुझे लगता है ये तो अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा अपमान है. कांग्रेस किस प्रकार से रिमोट कंट्रोल से मनमोहन सिंह जी को चलाती थी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी चला रही है.''  

केरल के मुनंबम जमीन विवाद पर क्या बोले पूनावाला?

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केरल के मुनंबम जमीन विवाद पर कहा, “कांग्रेस पार्टी ने केरल में मुस्लिम लीग के इशारे पर मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए सतीशन कांग्रेस के नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री हैं. मुस्लिम लीग, जमात और पीएफआई के एजेंडे के आधार पर उनकी सरकार और केरल वक्फ बोर्ड ने चर्च की मुनंबम जमीन, जिस पर वक्फ बोर्ड ने ‘उम्मीद पोर्टल’ की जमीन बताकर कब्जा किया था, उसे अब वक्फ जमीन को कानूनी मान्यता दे दी है. वैसे भी, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में कहा था कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान है. यह सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए है. कांग्रेस ने ईसाई समुदाय के साथ भी विश्वासघात किया है.”

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 26 May 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Delhi News Congress Karnataka News BJP Shehzad Poonawalla
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