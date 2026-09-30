ज्ञानेश कुमार क्या इस्तीफा देंगे? कपिल सिब्बल बोले, 'कौन देता है...'

दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद राज्यसभा सांसद और देश के मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से जुड़े सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यहां इस्तीफा कौन देता है लेकिन देना पड़ेगा. वो खुद नहीं देंगे.

सिब्बल ने कहा कि हम SIR में लोगों के नाम कटने का मुद्दा उठा ही रहे हैं. जब उनसे सवाल किया कि क्या बैलेट पेपर से चीजें नियंत्रित होंगी, इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया. बता दें कि इंडिया गठबंधन की बुधवार (30 सितंबर) की बैठक में सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई.

आरजेडी सांसद ने क्या कहा?

इस बैठक में आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा कि आगे-आगे देखिए क्या होता है. यही लोग गलती मानते नहीं थे. अब गलती सुधार रहे हैं. जनता लाठी लेकर निकल चुकी है कि सुधर जाओ नहीं हो तो सुधार देंगे.

क्या सीजेपी के 2 अक्टूबर के आंदोलन को समर्थन करेंगे, इस सवाल पर आरजेडी नेता ने कहा कि विपक्ष 6 तारीख को मार्च करेगी. राष्ट्रपति से समय मांगा गया है. रैली की घोषणा कर दी है.

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