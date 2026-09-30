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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRज्ञानेश कुमार क्या इस्तीफा देंगे? कपिल सिब्बल बोले, 'कौन देता है...'

ज्ञानेश कुमार क्या इस्तीफा देंगे? कपिल सिब्बल बोले, 'कौन देता है...'

SIR और CEC विवाद को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी शामिल हुए. इस बैठक के बाद उन्होंने मीडिया के कुछ सवालों का जवाब दिया.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 30 Sep 2026 04:09 PM (IST)
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दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद राज्यसभा सांसद और देश के मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से जुड़े सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यहां इस्तीफा कौन देता है लेकिन देना पड़ेगा. वो खुद नहीं देंगे. 

सिब्बल ने कहा कि हम SIR में लोगों के नाम कटने का मुद्दा उठा ही रहे हैं. जब उनसे सवाल किया कि क्या बैलेट पेपर से चीजें नियंत्रित होंगी, इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया. बता दें कि इंडिया गठबंधन की बुधवार (30 सितंबर) की बैठक में सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई. 

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आरजेडी सांसद ने क्या कहा?

इस बैठक में आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा कि आगे-आगे देखिए क्या होता है. यही लोग गलती मानते नहीं थे. अब गलती सुधार रहे हैं. जनता लाठी लेकर निकल चुकी है कि सुधर जाओ नहीं हो तो सुधार देंगे.

क्या सीजेपी के 2 अक्टूबर के आंदोलन को समर्थन करेंगे, इस सवाल पर आरजेडी नेता ने कहा कि विपक्ष 6 तारीख को मार्च करेगी. राष्ट्रपति से समय मांगा गया है. रैली की घोषणा कर दी है. 

(खबर अपडेट होगी...)

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 30 Sep 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar Kapil SIbal
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