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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRINDIA गठबंधन की रैली में कितनी थी भीड़? कपिल सिब्बल बोले, 'मेरा अनुमान...'

INDIA गठबंधन की रैली में कितनी थी भीड़? कपिल सिब्बल बोले, 'मेरा अनुमान...'

रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की रैली पर कपिल सिब्बल ने कहा कि चप्पा चप्पा लोगों से भरे हुआ था. हमें पहुंचने में एक-डेढ़ घंटे लग गए.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 02 Nov 2026 06:19 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की रैली पर निर्दलीय राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी. सोमवार (2 नवंबर) को उन्होंने कहा कि कल का हमने जन सैलाब देखा. उन्होंने कहा कि भीड़ इतनी थी कि हमें तो एक-डेढ़ घंटा रामलीला मैदान पहुंचने में लग गया. जैसे ही हम वहां पहुंचे वहां बैरिकेड लगे हुए थे. इसलिए लगे हुए थे क्योंकि चप्पा-चप्पा जमीन लोगों से भरी हुई थी.

कपिल सिब्बल ने भीड़ का जिक्र करते हुए कहा, "हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. पुलिस ने ये कहा कि जैसे ही हम बैरिकेड खोलेंगे सारा जन सैलाब उधर चला जाएगा तो सिक्योरिटी का क्या होगा? वहां 20 मिनट तक हमें रुकना पड़ा, ये पुलिस को बताने के लिए हमें तो जाना ही है, नहीं तो रैली हो ही नहीं पाएगी."

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मेरा अनुमान है कि पांच-छह लाख लोग थे- सिब्बल

राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, "लोग भी समझ गए कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए. लाखों की तादाद में लोग थे. मेरा जो अपना अनुमान है, वो पांच छह लाख लोग थे. पार्क भरे हुए थे, कनॉट प्लेस में लोग भरे हुए थे. इर्दगिर्द जो भी रास्ते थे सब भरे हुए थे. कोई मुझे खाली दिख ही नहीं रहा था."

बीजेपी पर कपिल सिब्बल ने किया तंज

बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "इनको थोड़ी फिक्र लग रही है. सुना है कि लोकतंत्र बचाओ की कुछ रैलियां कर रहे हैं. इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 100-200 लोगों के साथ रोहतक पहुंच गए. इनको रैली करनी चाहिए थी कि हमें बचाओ. लोकतंत्र बचाओ कि रैली क्यों करते हैं? हमें बचाओ किसी तरीके से." 

गौरतलब है कि रविवार को हुई इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और AISA अध्यक्ष नेहा बोरा समेत कई नेता शामिल हुए. विपक्षी नेता इस रैली को 'सफल' बता रहे हैं. वहीं एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता घटाने और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश का आरोप लगाया.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 02 Nov 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Kapil Sibal Ramlila Maidan DELHI NEWS
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