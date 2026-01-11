हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर...', कपिल मिश्रा का AIMIM चीफ के बयान पर पलटवार

'एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर...', कपिल मिश्रा का AIMIM चीफ के बयान पर पलटवार

Kapil Mishra News: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब वाली पीएम के बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है. उनके इस बयान पर अब कपिल मिश्रा ने तीखा प्रहार किया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Jan 2026 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान से राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है. ओवैसी ने सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी. उनके इस बयान को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. 

इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने ओवैसी के बयान पर तीखा हमला है. उन्होंने कहा कि एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर ना भागना पड़ जाए. बता दें कि एक बार फिर देश में हिजाब को लेकर बहस शुरू हो गई है. बीजेपी की ओर से लगातार हिजाब को लेकर निशाना साधा जा रहा है.

ओवैसी ने दिया था यह बयान

असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा के दौरान कहा था कि पाकिस्तान के अंतर में भारत का संविधान ठीक है. यहां किसी कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है. इसी के चलते भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला देश का जिम्मा संभालेगी. 

उद्धव ठाकरे को लेकर क्या बोले कपिल मिश्रा

इस दौरान कपिल मिश्रा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो सभा में जय श्री राम बोलकर दिखाए, उद्धव हरे झंडे के बीच में खड़े होकर भाषण देते है. उन्होंने आगे कहा कि दोबारा उनको भगवा याद आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि पराजित और हताशा में उद्धव मेयर के मुद्दे पर बयान दे रहे है.

कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि उत्तरभारतीय आए या कोई भी जीतकर आए, आत्म छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू हृदय सम्राट की है. कुछ लोगों ने औरंगजेब का घोल डालने की कोशिश की, लेकिन अपने ही पूर्वजों के पराक्रम को भूल गए तो अब लोग समझ रहे है. हर तरफ मुंबई में बीजेपी और महायुति का माहौल दिख रहा है, कोविड का भ्रष्टाचार कोई भुला नहीं है. भ्रष्टाचार करने वालों को अब लोग पहचान गए है.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 11 Jan 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi DELHI NEWS KAPIL MISHRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजीतिक', BJP ने भी बोला हमला
इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजीतिक', BJP ने भी बोला हमला
क्रिकेट
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
क्रिकेट
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी बोले जिन्होंने सोमनाथ को लूटना चाहा उनका इतिहास तक धफ्न हो गया
PM Modi Somnath Visit : गर्व से लहरा रही सनातन की पताका, चारो ओर गूंजा स्वाभिमान का शंखनाद
Budget 2026: समंदर के रास्ते India की आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी | Paisa Live
PM Modi Somnath Visit : डमरू के बाद ढोल बजाने और 108 घोड़ों की शौर्य यात्रा को देख दंग रह गए लोग
Syria पर Trump ने किया बहुत बड़ा हमला, अमेरिका का दावा कि कई ISIS ठिकाने हुए ध्वस्त
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजीतिक', BJP ने भी बोला हमला
इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजीतिक', BJP ने भी बोला हमला
क्रिकेट
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
क्रिकेट
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
इंडिया
Weather Update: देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
विश्व
Pakistan Terrorism: 'पाकिस्तानी सेना मुझे देती है न्योता...', लश्कर के आतंकी ने खोली आसिम मुनीर की पोल
'पाकिस्तानी सेना मुझे देती है न्योता...', लश्कर के आतंकी ने खोली आसिम मुनीर की पोल
शिक्षा
MPPCS के लिए आवेदन शुरू, जानें कब है आवेदन करने की लास्ट डेट?
MPPCS के लिए आवेदन शुरू, जानें कब है आवेदन करने की लास्ट डेट?
यूटिलिटी
सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास भी है 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलता है फायदा?
सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास भी है 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलता है फायदा?
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget