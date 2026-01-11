'एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर...', कपिल मिश्रा का AIMIM चीफ के बयान पर पलटवार

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान से राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है. ओवैसी ने सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी. उनके इस बयान को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है.

इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने ओवैसी के बयान पर तीखा हमला है. उन्होंने कहा कि एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर ना भागना पड़ जाए. बता दें कि एक बार फिर देश में हिजाब को लेकर बहस शुरू हो गई है. बीजेपी की ओर से लगातार हिजाब को लेकर निशाना साधा जा रहा है.

ओवैसी ने दिया था यह बयान

असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा के दौरान कहा था कि पाकिस्तान के अंतर में भारत का संविधान ठीक है. यहां किसी कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है. इसी के चलते भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला देश का जिम्मा संभालेगी.

उद्धव ठाकरे को लेकर क्या बोले कपिल मिश्रा

इस दौरान कपिल मिश्रा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो सभा में जय श्री राम बोलकर दिखाए, उद्धव हरे झंडे के बीच में खड़े होकर भाषण देते है. उन्होंने आगे कहा कि दोबारा उनको भगवा याद आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि पराजित और हताशा में उद्धव मेयर के मुद्दे पर बयान दे रहे है.

कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि उत्तरभारतीय आए या कोई भी जीतकर आए, आत्म छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू हृदय सम्राट की है. कुछ लोगों ने औरंगजेब का घोल डालने की कोशिश की, लेकिन अपने ही पूर्वजों के पराक्रम को भूल गए तो अब लोग समझ रहे है. हर तरफ मुंबई में बीजेपी और महायुति का माहौल दिख रहा है, कोविड का भ्रष्टाचार कोई भुला नहीं है. भ्रष्टाचार करने वालों को अब लोग पहचान गए है.