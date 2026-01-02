दिल्ली पुलिस ने कंझावला लूट के आरोपी को दबोचा, 7 महीने से चल रहा था फरार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. टीम द्वारा कंझावला थाना क्षेत्र में हुई मोबाइल लूट के एक मामले में पिछले सात महीनों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी अनिल को गिरफ्तार किया गया. आरोपी को रोहिणी कोर्ट पहले ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर चुकी थी.

आरोपी अनिल नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाने का बदमाश है. अनिल के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. फिलहाल पुलिस आरोपी बदमाश से पूछताछ कर रही है.

कई मामलों में वांटेड था कुख्यात अपराधी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 25 मई 2025 को अनिल ने अपने साथी दीपक के साथ मिलकर एक युवक से मोबाइल फोन लूट लिया था. वारदात के दौरान आरोपी का साथी दीपक मौके पर ही पकड़ लिया गया था. लेकिन अनिल मोबाइल लेकर फरार हो गया था.

इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन वह अलग-अलग जगहों पर छिपता रहा. जांच के दौरान अदालत ने (6 दिसंबर 2025) को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया.

खुफिया जानकारी पर पुलिस ने की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस को गुरुवार (1 जनवरी 2026) को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी अनिल अपनी मां से मिलने जेजे कॉलोनी बवाना आने वाला है. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की विशेष टीम गठित की गई. दिल्ली पुलिस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस जांच में हुआ यह खुलासा

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अनिल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ स्नैचिंग और लूट के कुल सात आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर उसके आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है. दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी ने स्नैचिंग समेत और कितने गंभीर मामलों में और कितनी वारदातों को अंजाम दिया.