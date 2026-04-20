आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान द्वारा मकोका मामले में दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है. इसके बाद यह मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है, ताकि इसे किसी अन्य बेंच को आवंटित किया जा सके.

वहीं, इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की गई है. इससे पहले हुई सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान की जमानत याचिका का विरोध किया था और मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत न देने की मांग की थी.

हालांकि जज ने खुद को इस मामले से क्यों अलग किया, इसकी अभी तक वजह स्पष्ट नहीं है.

आम आदमी पार्टी ने दी प्रतिक्रिया

जस्टिस शर्मा द्वारा खुद को मामले से अलग करने पर आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनुराग ढांढा ने प्रतिक्रिया दी. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि पूर्व विधायक नरेश बालियान की बेल का मामला एक साल से भी अधिक समय से लंबित पड़ा है. जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि मौजूदा या पूर्व विधायक/सांसदों के मामले जल्द से जल्द डे टू डे हीयरिंग करके निपटाए जाएं. उम्मीद है अब जल्द इंसाफ़ होगा. (ये स्टोरी अपडेट हो रही है.)

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