'मैं चुप नहीं बैठूंगी', दिल्ली शराब नीति मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का सख्त रुख

दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार (14 मई) सुनवाई हुई. कोर्ट सीबीआई की उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से मिली राहत को चुनौती दी गई है.

मैं चुप नहीं बैठूंगी- जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा

सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने कहा कि कुछ रिस्पॉन्डेंट्स की तरफ से उनके खिलाफ सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और बदनाम करने वाली बातें पोस्ट की गई हैं. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि वह इस मामले में चुप नहीं बैठेंगी.

अवमानना की कार्रवाई के संकेत

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने संकेत दिए कि इस मामले में अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि वह इस मामले में शाम 5 बजे आदेश पास करेंगी.

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