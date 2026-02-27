दिल्ली: JNUSU के विरोध मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प, 14 को किया डिटेन

दिल्ली में बृहस्पतिवार को छात्र संघ के ‘लांग मार्च’ के दौरान पुलिस और जेएनयू छात्रों के बीच झड़प हो गई. पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, लाठियां-जूते फेंके और हमला किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए. वहीं छात्रों ने अत्यधिक बल प्रयोग और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया.

जेएनयूएसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत कई छात्रों को हिरासत में लिया गया. मार्च यूजीसी मानदंड, पदाधिकारियों के निलंबन और प्रस्तावित रोहित अधिनियम के विरोध में था. जेएनयूटीए ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए हिरासत में लिए गए छात्रों की तत्काल रिहाई की मांग की.

(खबर लगातार अपडेट की जा रही है)