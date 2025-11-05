JNUSU Election: शुरुआती रुझानों में ABVP को बढ़त, कई फैकल्टी की मतगणना पूरी, नतीजों का इंतजार
JNU Student Union Elections News: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव की मतगणना जारी है. शुरुआती रुझानों में ABVP को बढ़त मिली है और अब तक कई फैकल्टी की गिनती पूरी हो चुकी है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ चुनाव की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने बढ़त बना रखी है. अभी तक की गिनती के मुताबिक, ABVP ने 15 में से 8 काउंसलर सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि बाकी सीटों पर भी वह आगे चल रही है. हालांकि, ये आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि जेएनयू इलेक्शन कमीशन ने अभी तक औपचारिक नतीजे जारी नहीं किए हैं.
67% मतदान, मतगणना रातभर जारी
इस बार जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में करीब 67 प्रतिशत मतदान हुआ, जो पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा कम रहा. सोमवार शाम 5 बजे मतदान प्रक्रिया पूरी हुई, जिसके बाद रात 12 बजे से मतगणना शुरू की गई. विश्वविद्यालय परिसर में पूरी रात छात्र संगठनों के समर्थक नारेबाजी और जश्न के मूड में डटे रहे.
विज्ञान फैकल्टी की गिनती पूरी, अब सामाजिक विज्ञान पर नजर
शुरुआती चरण में विज्ञान से जुड़ी फैकल्टीज जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज की मतगणना पूरी हो चुकी है. इन फैकल्टीज में ABVP को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है.
वहीं अब गिनती स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जैसी बड़ी और राजनीतिक रूप से अहम फैकल्टीज में जारी है, जिनके नतीजे छात्र राजनीति के रुझान तय करने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं.
ABVP की ओर से दावा किया जा रहा है कि शुरुआती रुझान उनके पक्ष में हैं और संगठन चारों केंद्रीय पदों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव) पर भी मजबूत स्थिति में है. दूसरी ओर, वामपंथी छात्र संगठन (AISA, SFI, AISF) इस बार संयुक्त मोर्चे के रूप में मैदान में हैं.
उनका कहना है कि शुरुआती नतीजों के बावजूद अभी कई बड़ी फैकल्टीज़ की मतगणना बाकी है और अंतिम तस्वीर कुछ और हो सकती है.
47 काउंसलर सीटों पर मुकाबला
इस बार जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में कुल 47 काउंसलर सीटों पर मतदान हुआ था, जो अलग-अलग फैकल्टीज का प्रतिनिधित्व करती हैं. ये काउंसलर आगे चलकर विश्वविद्यालय के चार शीर्ष पदों के लिए निर्णायक वोट देते हैं, इसलिए इन नतीजों का असर सीधा सेंट्रल पैनल के परिणामों पर पड़ता है.
अभी आधिकारिक नतीजों का इंतजार
मतगणना प्रक्रिया फिलहाल शांतिपूर्वक चल रही है. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है और छात्र संगठनों से संयम बरतने की अपील की गई है. अंतिम परिणाम देर रात या बुधवार सुबह तक आने की संभावना है.
