दिल्ली: JNU में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प, इस बात को लेकर जमकर हुआ बवाल

JNU में चल रहे छात्र संघ चुनाव के बीच आज शाम कैंपस के बाहर हंगामा हो गया. पुलिस ने बताया कि करीब 70 से 80 छात्रों ने वसंत कुंज नॉर्थ थाने तक मार्च निकालने की कोशिश की, जिसमें महिला छात्राएं भी शामिल थीं. जानकारी के मुताबिक, दोपहर से ही पुलिस अधिकारी लगातार छात्र नेताओं से बातचीत और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे. और उन्हें बताया गया था कि ऐसा प्रदर्शन कानूनी रूप से गलत है, लेकिन बार-बार समझाने और भरोसा दिलाने के बावजूद छात्र-नेताओं ने थाने का घेराव वापस लेने से इनकार कर दिया.

शाम करीब 6 बजे, बड़ी संख्या में छात्र जेएनयू के वेस्ट गेट पर जमा हो गए. पुलिस ने एहतियात के तौर पर बैरिकेड लगाकर नेल्सन मंडेला मार्ग की ओर जाने वाले रास्ते को बंद किया. लेकिन छात्रों ने पुलिस की बात नहीं मानी, बैरिकेड तोड़ दिए और सड़क पर उतर आए. इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई, कई पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी भी की गई.