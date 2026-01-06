JNU में आधी रात छात्रों का हंगामा, उमर खालिद-शरजील इमाम के समर्थन में लगे आपत्तिजनक नारे
JNU Protest: जेएनयू में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए गए.
दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में सोमवार, 5 जनवरी की आधी रात को छात्रों ने हंगामा कर दिया. यहां उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में देर रात नारेबाजी की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए.
छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया है, जिसमें उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. नारेबाजी का एक वीडियो भी सामने आया है. फिलहाल, दिल्ली पुलिस के पास अब तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार विवादों में है. दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न मिलने पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है.
#BREAKING | JNU में आपत्तिजनक नारेबाजी का वीडियो वायरल
'आगे का एजेंडा'
#JNU #UmarKhalid #BJP #Protest #ABPNews pic.twitter.com/ZsVCaXN34P
बीजेपी ने जताई आपत्ति
बीजेपी ने इस नारेबाजी पर आपत्ति जताई है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि जेएनयू में नारेबाजी करने वाले छात्र अर्बन नक्सल हैं. उन्होंने कहा कि यह विरोध नहीं बल्कि भारत विरोधी एजेंडा है. उन्होंने जेएनयू छात्रों के प्रदर्शन को 'बौद्धिक आतंकवाद' करार दिया है.
प्रदीप भंडारी ने कहा, "यह देश विरोधी और टुकड़े-टुकड़े वाली सोच है. राहुल गांधी और कांग्रेस इसी सोच का बचाव करते हैं. इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है, जबकि यह अर्बन नक्सली सोच है. यही सोच आगे चलकर शरजील इमाम और उमर खालिद जैसी सोच बनती है. इसमें बुरहान वानी और अफजल गुरु जैसे आतंकवादी का महिमामंडन किया जाता है. वहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं."
JNU में 2020 हमले की याद में भी प्रदर्शन
इसके अलावा, 5 जनवरी 2020 को JNU कैंपस में नकाबपोश हमलावरों द्वारा छात्रों और शिक्षकों पर किए गए हमले को कल 6 साल पूरे हो गए. इस मौके पर भी जेएनयू इस दिन को एक "क्रूर हमले" की याद के रूप में मनाया और आरोप लगाया कि हमलावर आज भी 'नकाबपोश' पकड़े नहीं गए हैं.
