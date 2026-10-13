JNU यौन शोषण केस: कांग्रेस सांसद के सस्पेंशन की मांग, राष्ट्रपति से मिलेंगी BJP MP

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) यौन शोषण मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ बीजेपी हमलावर है. बीजेपी की महिला नेताओं ने आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. अब बीजेपी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाला है.

बीजेपी की महिला सांसद राष्ट्रपति से मुलाकात कर पूरे मामले पर बात रखेंगी. वहीं, बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रियंका से सवाल किया है कि महिलाओं के मुद्दे को उठाने का दावा करने वाली प्रियंका गांधी इस गंभीर मुद्दे पर चुप क्यों हैं.

BJP महिला मोर्चा प्रमुख ने कांग्रेसी नेता पर लगाया अभद्रता का आरोप, जानें मामला

A delegation of women MPs of the BJP will meet President Droupadi Murmu today on the alleged sexual harassment issue involving Congress MP Angomcha Bimol Akoijam: Sources Angomcha Bimol Akoijam was dismissed from Jawaharlal Nehru University (JNU) over allegations of sexually harassing female students. — ANI (@ANI) October 13, 2026

आज राष्ट्रपति से मिलेगा सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल

न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर BJP महिला सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार (13 अक्टूबर) को राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा. इससे पहले बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने देशभर में आरोपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस से अकोइजम के लोकसभा सदस्यता से इस्तीफे की मांग की थी. प्रदर्शनकारियों ने विरोध के दौरान राहुल गांधी का पुतला भी फूंका था और कांग्रेस नेतृत्व पर इस मामले पर चुप्पी साधने के आरोप लगाए थे.

लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ” का नारा देने वाली प्रियंका गांधी जी, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के इस गंभीर मुद्दे पर आपकी आवाज़ कहाँ है? JNU में कांग्रेस सांसद पर लगे यौन शोषण के आरोप बेहद गंभीर हैं।महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।निष्पक्ष जाँच हो और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नारी सम्मान पर नारे नहीं, न्याय चाहिए! जवाबदेही सबकी होनी चाहिए। @priyankagandhi @INCIndia @INCDelhi #WomenSafety #JusticeForWomen — Babita Phogat (@BabitaPhogat) October 13, 2026

बबीता फोगाट ने प्रियंका गांधी से किया सवाल

वहीं, बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने भी कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं... का नारा देने वाली प्रियंका गांधी जी, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के इस गंभीर मुद्दे पर आपकी आवाज कहां है?"

बबीता ने आगे लिखा, ' JNU में कांग्रेस सांसद पर लगे यौन शोषण के आरोप बेहद गंभीर हैं. महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. नारी सम्मान पर नारे नहीं, न्याय चाहिए! जवाबदेही सबकी होनी चाहिए.'

बता दें कि इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद और JNU के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर 11 छात्रों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई थी. इस मामले के सामने आने के बाद उन्हें JNU से 9 अक्टूबर को बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई एक्शन या प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है.

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